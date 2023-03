MONO - Alla sesta edizione NewImages di Parigi

18/03/2023, 09:13

Il cortometraggio “Mono” di Chiara Troisi dopo essere stato selezionato per prendere parte a Biennale College Cinema – Virtual Reality a Venezia 79, parteciperà al NewImages Festival - XR Market a Parigi (Francia) dal 5 al 7 aprile 2023.“Mono”, prodotto dai torinesi di Epica Film Alice Drago, Matteo Fresi e Federico Lagna e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Short Film Fund e sviluppato nell’ambito di Biennale College Cinema VR, 4ª edizione (2019/2020), è un cortometraggio in realtà virtuale in animazione che nasce chiedendosi se il contatto con la natura può aiutare ad alleviare stress, sintomi depressivi e donare un momento di pace in periodi difficili della nostra vita. La Realtà Virtuale è un mezzo che crea connessioni dirette tra lo spettatore-utente e la storia in cui si è immersi ed è un mezzo per trasmettere empatia.L’elemento naturale è importante anche nella scelta della rappresentazione visiva della storia; l’acquerello, e di conseguenza l’acqua, che rivela la sua presenza principalmente nell’ultima scena, rappresenta la vita con il suo continuo scorrere e rigenerarsi. È inoltre luce e colore. "Mono" ambisce a far considerare il contatto con la natura come pace, a parlare della fondamentale importanza che ha per qualunque essere umano a prescindere da sesso, estrazione sociale o etnia, e a riconsiderare l’alienazione che l’essere umano si autoinfligge per sopravvivere, la triade nasco-lavoro-muoio.