BERGAMO FILM MEETING 41 - I corti del Premio Olmi

15/03/2023, 11:43

Carlo Griseri



Sono stati mostrati al Bergamo Film Meeting numero 41 i cortometraggi italiani vincitori del Premio Ermanno Olmi, tre lavori profondamente diversi tra loro che rispecchiano, ognuno a suo modo, l'anima e l'arte del grande regista lombardo.Il cortometraggio vincitore "" di Andrea Gatopoulos, cortometraggio prodotto da Werner Herzog.Il secondo posto stato invece del curioso "" di Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando: un mockumentary divertente e ben girato in un paesino del Piemonte, in cui tutta una comunit si cimenta con grande impegno in una gara a nascondino fino all'ultimo respiro...Una menzione speciale, infine, stata legata a, motivo che permea il lavoro del regista bergamasco e le sue testimonianze di una ricerca spirituale che poco ha a che fare con i dogmi, mentre si realizza nelle relazioni umane, nel rapporto con la natura e nella capacit di cogliere la poesia del quotidiano. In questo senso a essere ritenuto il migliore il corto "" di Davide Palella, viaggio sperimentale e molto evocativo nel lavoro di Sergio Cortesi, che ha dedicato la sua vita allosservazione del Sole.