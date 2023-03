NORD/EST/DOC/CAMP 2023 - Annunciati i 4 progetti selezionati

09/03/2023, 15:32

Si è conclusa la fase di selezione dei progetti iscritti alla prima edizione di, il nuovo laboratorio di accompagnamento e consulenza per documentari in fase di ultimazione, prodotti nel nord-est, promosso da Pordenone Docs Fest, Trento Film Festival ed Euganea Film Festival, con il sostegno delle Film Commission e dei Fondi audiovisivi del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, del Trentino e dell’Alto Adige.Tra i numerosi progetti presentati, i rappresentanti dei festival partner hanno scelto i 4 che intraprenderanno il programma di incontri e workshop in cui autori e produttori potranno confrontarsi con esperti del settore, per elaborare strategie e soluzioni efficaci, al fine di esprimere il massimo potenziale dai film in lavorazione.I progetti selezionati sono: Lazzarone di Francesco Mattuzzi (produzione Planck Films, Rovereto), Lisca Bianca - Nata libera di Giuseppe Galante e Giorgia Sciabbica (produzione Ginko Film, Venezia), The Other Side of the Pipe di Marko Kumer (produzione Incipit Film, Udine), e Vista mare di Julia Gutweniger e Florian Kofler (produzione Albolina Film, Bolzano).Oltre a coprire tutte le regioni a cui si rivolge il progetto, la selezione si caratterizza per orizzonti che superano il territorio di riferimento: un regista sloveno e due coppie di autori italiani ma basati all’estero, co-produttori in altre regioni italiane e nei paesi confinanti con il Triveneto (Austria e Slovenia), e opere filmate ben oltre i confini del nord-est (in Sicilia, e tra Azerbaigian, Grecia e Puglia).Il percorso di Nord/Est/Doc/Camp 2023 si svolgerà in tre tappe: inizierà a Pordenone Docs Fest il 30 e 31 marzo, con valutazione e discussione da parte di quatto tutor affermati del pre-montaggio o di una selezione di scene del film; proseguirà al Trento Film Festival il 30 aprile, con la presentazione dei progetti a una platea industry, seguita da appuntamenti tra i team dei documentari e i professionisti invitati; e si concluderà a Euganea Film Festival il 30 giugno e 1 luglio, con un workshop sui temi della promozione, distribuzione, marketing, comunicazione e festival strategy, con sessioni di consulenza e pianificazione specifiche per ognuno dei progetti.