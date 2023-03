FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE - Nel 2022 realizzate 217 produzioni sul territorio

08/03/2023, 15:16

.” Così commenta i risultati dello scorso anno il presidente di FCTP Beatrice Borgia. E aggiunge il Direttore Paolo Manera: “Con 217 produzioni per oltre 1.000 giornate di riprese sul territorio piemontese (ovvero una media di 3 set attivi ogni giorno) e l’assegnazione di contributi – attraverso i propri 3 bandi – a 58 progetti, nel 2022ha confermato il numero di opere audiovisive sostenute nell’anno precedente che già aveva rappresentato il miglior risultato in termini assoluti dalla nascita della Fondazione nel 2000.L’intensità produttiva dell’industria dell’audiovisivo consolida la posizione che Torino e il Piemonte rivestono nel panorama italiano e internazionale – con una continuità di progetti, set e lavoro di altissimo livello - posizionando il territorio tra i più attivi a livello nazionale.Sono stati 16 i lungometraggi e 12 le serie TV realizzati grazie ai vari strumenti di sostegno messi a disposizione insieme ai fondi che, nel corso dell’anno, hanno prodotto la contemporaneità di numerosi set a Torino e in Piemonte e una spesa qualificata sul territorio di circa 24 milioni, con periodi di evidente intensità produttiva: 5 produzioni in partenza ad inizio settembre e ben 9 grandi set simultanei a metà ottobre, senza contare l’impatto economico derivato dalle 2 settimane di riprese del global blockbuster “Fast X” - e dalle precedenti 20 settimane dedicate alla preparazione - e da lunghe serialità come le seconde stagioni di “Cuori” e “Il Re”.Sono state 116 le settimane di riprese e 107 le settimane di preparazione complessive per lungometraggi e serie TV, un dato determinante per quantificare il peso produttivo di progetti che hanno spaziato dal cinema indipendente a titoli internazionali come “L’Amica Geniale”, “Enzo Ferrari”, “2Win”, “La legge di Lidia Poet”, oltre al già citato “Fast X”.Parallelamente a film e serie TV, FCTP ha inoltre sostenuto la realizzazione a Torino e in Piemonte di 27 cortometraggi, 29 documentari, 48 spot, 20 programmi TV, 11 videoclip e 54 tra reportages, photoshootings, video istituzionali.L’azione di sostegno che la Fondazione garantisce alle società di produzione – dalle majors alle indipendenti, dalle no profit alle scuole, attraversando tutti i generi produttivi - si è concretizzata nei servizi messi a disposizione dall’ufficio produzione, negli spazi concessi presso la sede della Fondazione, così come Attraverso 34 operazioni di sopralluoghi, ovvero i location scouting organizzati sul territorio anche grazie alla Rete regionale avviata da FCTP nel 2017 che ad oggi riunisce 100 Comuni, con 38 nuovi protocolli d’intesa siglati nel corso del 2022.Attraverso i 3 fondi destinati alla produzione di cortometraggi, allo sviluppo e alla produzione di documentari, alo sviluppo di film e serie TV FCTP ha inoltre assegnato 760.000 € di contributi a 58 progetti: 7 Immagine che contiene persona, cielo, esterni, uomoDescrizione generata automaticamentecortometraggi attraverso lo Short Film Fund, 40 documentari attraverso il Piemonte Doc Film Fund, e il sostegno alla fase di sviluppo di 9 lungometraggi e 2 serie TV attraverso il Piemonte Film Tv Development Fund.Anche l’attività di comunicazione e promozione - sul territorio, in Italia come all’estero - ha continuato a rivestire un ruolo trasversale e centrale per la Fondazione, garantendo sempre maggiore visibilità alle eccellenze del comparto locale. La presenza ai maggiori Festival europei ha visto la presenza di 21 progetti sostenuti da FCTP selezionati nelle principali rassegne, tra cui vale la pena ricordare il Premio della Giuria a “Le otto montagne” in concorso a Cannes, e due successi prodotti da Società di produzione piemontesi: il Best Film Award a “After a Revolution” al Biografilm Festival e la vittoria agli European Film Award di “Manodopera”, già precedentemente presentato e premiato in vari contesti internazionali.Sul fronte locale sono state 9 le anteprime organizzate in Città (tra queste “Corro da te”, “5 minuti prima”, “Amanda”), insieme a 9 set visit su alcuni dei progetti più importanti ospitati sul territorio (“Non morirò di fame”, “Animale Umano”, “La Bella Estate”, tra le altre) e a mirate attività industry tra cui spicca certamente la 5^ edizione di TFI Torino Film Industry, iniziativa coordinata dalla Fondazione sin dalla sua nascita nel 2018.“Nel 2022 FCTP ha mantenuto inalterato l’altissimo livello di operatività tanto sul piano produttivo – confermando, con ben 217 produzioni sostenute, i numeri record dell’anno precedente – quanto sul piano promozionale, istituzionale e strategico.” Così commenta Beatrice Borgia, presidente della Fondazione da novembre 2021, aggiungendo che “abbiamo continuato a lavorare secondo le linee guida indicate ad inizio mandato, puntando sulla qualità, la responsabilità e l’internazionalità: abbiamo ospitato importanti produzioni straniere e coproduzioni internazionali, investendo parallelamente sul cinema indipendente. Determinante è stata - e sarà - la grande manifestazione di fiducia delle istituzioni, con l’annuncio da parte della Regione Piemonte dell’investimento di 12 milioni per il prossimo triennio e il rinnovo – con dotazione triplicata - dei Fondi Fesr che già in questi anni hanno prodotto risultati e moltiplicatori più che significativi”.Il direttore Paolo Manera evidenzia quanto “grazie al complesso di servizi che il territorio mette a disposizione dell’audiovisivo e alla qualità delle professionalità locali – sempre più capaci di rivestire ruoli di prim’ordine nelle troupes – la nostra Film Commission si conferma come polo attrattivo per moltissime produzioni, anche quando il nostro territorio è scelto per storie ambientate altrove. L’ammontare della spesa qualificata in Piemonte, 24 milioni di Euro di cui 50% per spese legate al personale, dimostra la virtuosità del sistema e delle sinergie che Torino e il Piemonte si sono guadagnate. Da non dimenticare inoltre che, con l’assegnazione di 760.000 € a 58 progetti – dal cortometraggio alla serie TV – garantiamo un sostegno fondamentali a giovani talenti, cinema indipendente e alla scrittura e sviluppo di nuovi e inediti progetti: che si realizzeranno da qui fino al 2024.”Alla conferenza stampa di bilancio tenutasi oggi a Torino è intervenuta anche l'assessora alla Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio per complimentarsi sia con Manera che è stato confermato per la seconda volta vice-presidente dell'Italian Film Commission, sia con tutto l'operato della Film Commission Torino Piemonte a cui, ha detto, non farà mai mancare l'appoggio della Regione. Infine è intervenuto il Professor Paolo Biancone docente di Economia dell’università di Torino che ha annunciato: "con la ricerca del BILANCIO SOCIALE intendiamo fare il primo report di sostenibilità sociale per raccontare il territorio nell' ottica di cambiamento e azione con amplificazione di ciò che viene fatto dal territorio. Non un semplice documento ma un’opportunità di dialogo con il territorio in ambito turistico, culturale, ambientale, sociale oltre all’impatto diretto ed economico sul territorio. Primo bilancio sociale che mette a sistema tutto questo. Prima Film Commission che fa una cosa simile ".