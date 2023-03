BIF&ST 14 - I film di Rai Cinema

08/03/2023, 14:28

Rai Cinema partecipa al Bif&st 2023 con otto film in anteprima e altri nove titoli presenti nelle diverse sezioni.Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores e Mia di Ivano De Matteo usciranno in sala distribuiti da 01 Distribution.In particolare, saranno presentati per la prima volta al pubblico:IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores, prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Ba.Be Productions ed EDI Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con 3Marys Entertainment. In sala dal 30 marzo con 01 Distribution.Con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco sarà il film che inaugura la quattordicesima edizione del Bif&st. Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, è la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare.MIA di Ivano De Matteo, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema. In sala dal 6 aprile con 01 Distribution.Con Edoardo Leo, Milena Mancini e Greta Gasbarri, è la storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla.PERCOCO IL PRIMO MOSTRO D’ITALIA di Pierluigi Ferrandini, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema.Un true crime psicologico sulla prima strage familiare italiana del ‘900, tratto dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna. Nella notte tra il 26 e il 27 Maggio 1956, in una Bari agli albori del boom economico, Franco Percoco, proveniente da una famiglia piccolo-borghese, compie una strage familiare uccidendo i genitori e il fratello minore e convivendo per dieci giorni con i loro cadaveri in casa. Un crimine che sconvolse l’opinione pubblica.LE MIE RAGAZZE DI CARTA di Luca Lucini, prodotto da Pepito Produzioni, 302 Original Content con Rai Cinema.Con Maya Sansa, Andrea Pennacchi e Alvise Marascalchi. Una commedia ambientata alla fine degli anni 70, che racconta due momenti decisivi della vita di tre adolescenti: il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza, vissuto tra primi amori e partite di rugby, e quello dal mondo della campagna al mondo della città.SAMAD di Marco Santarelli, prodotto da Kavac Film, The Film Club con Rai Cinema.Con Mehedi Meskar, Roberto Citran, Marilena Anniballi. Samad, un film di luce e buio sul tema della conversione religiosa. Un viaggio nel dolore di un giovane musulmano alle prese con il senso di colpa per una vita sbagliata e la paura di cambiare. Ma come cambiare? Come trovare la salvezza?AMUSIA di Marescotti Ruspoli, prodotto da Umi Films in collaborazione con Rai Cinema.Con Carlotta Gamba, Livia Bonazza, Giampiero De Concilio, Lucio Solengo e con Fanny Ardant. L’amusia, dal greco "a-musia" ovvero "mancanza di armonia", è una malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di comprendere, eseguire e apprezzare la musica. Il film affronta la patologia in maniera sottile: attraverso una storia d’amore tra una ragazza che scappa dalla musica e un ragazzo che sopravvive grazie alla musica.TUTTI I CANI MUOIONO SOLI di Paolo Pisano, prodotto da Ang Film, in collaborazione con Rai Cinema.Con Orlando Ercole Angius, Francesca Cavazzuti, Alessandro Gazale. Un incontro tra due solitudini, il ricongiungimento difficile tra un padre e una figlia, l'ultima occasione di un uomo alla deriva, un vecchio delinquente che ha più passato che futuro.LA TERRA DELLE DONNE di Marisa Vallone, prodotto da Fidela Film, Armeni G.E.S. Production, New Time in collaborazione con Rai Cinema.Con Paola Sini, Valentina Lodovini, Syama Rayner, Alessandro Haber. In una Sardegna rurale a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, Fidela è, suo malgrado, la strega del villaggio: cura i malefici e fa nascere i figli di tutti, ma mai i suoi, perché è bene che nessun uomo la tocchi. In una famiglia bramosa di un figlio maschio, lei che è settima di una prole di sole donne, impara ad accettare quel ruolo sociale come unica fonte di rispetto. In un luogo senza tempo, avverrà una tale e potente rivoluzione, da mettere a nudo ogni vizio dell’animo umano per poi riconoscere la forza ancestrale e il coraggio che caratterizza l’universo femminile.Inoltre, saranno presentati altri nove film coprodotti da Rai Cinema scelti fra quelli già distribuiti in sala o passati nei festival internazionali o nazionali. Ad alcuni verranno assegnati premi e riconoscimenti:TI MANGIO IL CUORE di Pippo MezzapesaL’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele PlacidoSMETTO QUANDO VOGLIO di Sydney SibiliaLA CITTÀ IDEALE di Luigi Lo Cascio7 MINUTI di Michele PlacidoLAZZARO FELICE di Alice RohrwacherLA STRANEZZA di Roberto AndòIL CAPITALE UMANO di Paolo VirzìSPACCAPIETRE di Gianluca e Massimiliano De Serio