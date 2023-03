DO IT YOURSELF - Raccolta fondi per il film sugli Uzeda

06/03/2023, 18:35

Raccontare senza un piano preciso la storia di una band che, in 30 anni di attività, ha sempre mantenuto la propria indipendenza, mettendo al primo posto solo musica, ricerca e sperimentazione.Questa è l’anima del progetto di Maria Arena, regista catanese trapiantata a Milano, che ha scelto di girare un film sugli, band underground nata a Catania ma con fama internazionale. “Do it yourself”, questo il titolo del film, vuole puntare i riflettori sulla storia musicale di una band dalle solide radici siciliane, vulcaniche e aspre, ma dal cuore anglofono. Un gruppo di persone che ama la musica e ha voluto portarla lontano, in Europa ma anche negli States. Tornando però poi sempre a casa, nell’amata Sicilia, dove hanno scelto di restare: il titolo del film “Do it yourself” intende esprimere il senso profondo dell’indipendenza che caratterizza gli UZEDA, a cui però si accompagna un tributo sincero e spassionato a tutte le persone che da sempre li seguono e li comprendono.La nostra musica è comunità, è la condivisione che si crea quando tra palco e pubblico c’è un legame che non ha niente a che fare con tutto quello che c’è intorno, ma si vive insieme, in modo orizzontale e pervasivo, in un momento in cui esistiamo solo noi e loro. “Uzeda - Do it yourself” è un altro di quei momenti - commentano gli UZEDA.Il film segue la storia della band dal 2016 al 2020, documentando pezzi di vita privata, tour, la storia dei 7 dischi pubblicati e alcuni momenti speciali, come il concerto all’Afrobar di Catania del maggio 2018, quando, per celebrare i 30 anni di attività musicale, tutti gli amici e i collaboratori del gruppo si sono ritrovati in Sicilia.Per realizzare il film, prodotto dall’etichetta indipendente Nois Production, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Nello specifico, la cifra raccolta tramite le donazioni servirà per finire il montaggio e fare le post di grafica/color grading/mix audio/mastering.Per i sostenitori sono anche state messe in palio ricompense speciali, come l’originale T-shirt con la stampa della locandina del film, disegnata dall’illustratore Stefano Libertini, o il biglietto omaggio per l’anteprima del film a Milano o a Catania.Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: