IL CACIO CON LE PERE - Torna al cinema la commedia toscana

07/03/2023, 16:41

Simone Pinchiorri



Torna al cinema la commedia toscana con "", opera prima di Luca Calvani, che insieme a Francesco Ciampi è anche il protagonista del film, ambientato principalmente a Prato ed Artimino.Calvani e Ciampi sono due fratelli "diversi", Il primo, Fred è un attore "fallito" e scanzonato, che torna nella sua terra d'origine per trovare la Zia (Giusi Merli), mentre l'altro, Fosco, è un uomo timido, che lavora in un umile supermarket locale e che non ha mai lasciato la sua amata terra. A seguito della morte della zia, i due fratelli dovranno condividere un'imprevista eredità: un terreno agricolo. Inizia così un confronto/scontro tra le due diverse personalità, con gang e colpi di scena imprevisti. Attorno alla loro vicenda ruotano amici, un notaio molto particolare (Gianluca Gori, questa volta non nei panni di Drusilla Foer), Anka, la badante rumena (Geppi Cucciari), un burbero proprietario del supermercato (Alessio Sardelli) e la dolce Sofia (Anna Safroncik), che Fosco ha sempre amato segretamente ed alla quale dedicava poesie d'amore anonime." è una commedia corale, un film godibilissimo e romantico. Il dualismo tra Fred e Fosco è ben marcato nella rappresentazione scenica dei due personaggi, che culminerà con nuove "consapevolezze" per entrambi. Alla fine entrambi non saranno più le stesse persone, intraprendendo un percorso di crescita esistenziale, che li porterà per la prima volta verso la vera felicità e li farà essere veramente "fratelli".L'opera prima di Luca Calvani è senz'altro una commedia riuscita, con i tempi giusti, che non cade nel facile "macchiettismo" dei personaggi, anzi li rende molto vicini allo spettatore, che può da subito immedesimarsi in Fosco e Fred. Ad arricchire il film, i costumi di Joanna Johnston, costumista che ha lavorato con registi del calibro di Steven Spielberg, Sydney Pollack, Robert Zemeckis, Ron Howard e Guy Ritchie; e la splendida fotografia di David Becheri, sempre puntuale e che fa risaltare, con le sue immagini, il paesaggio ed i luoghi i cui è ambientata la vicenda.