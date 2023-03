RITORNO AL PRESENTE - Dal 6 marzo su Prime Video

01/03/2023, 17:56

Il nuovo short movie di Max Nardari con Daniela Poggi, Attilio Fontana e Clizia Fornasier, fuori dal 6 marzo 2023 in esclusiva su Prime Video Worldwide, che si interroga sul ruolo dei social network nelle vite delle persone, mettendoci in allarme sul rischio di dipendenza e incomunicabilità dei giorni nostri.Palmira, una giovane attrice molto famosa negli anni '90, a seguito di un incidente entra incoma e al suo risveglio si ritrova catapultata nell'anno 2023. Durante una serata organizzata dal suo agente Thomas per festeggiare il ritorno alla vita, Palmira si rende conto che in 30 anni sono cambiate tantissime cose. Thomas le spiega che l'invenzione dei cellulari e l'avvento dei social network hanno stravolto il modo di comunicare e le presenta Katiusha, una giovane influencer che l'aiuterà a promuovere la sua immagine sul web. Palmira, non avendo altra scelta, si affida così nelle mani di Katiusha e inizia a scoprire il mondo dei social. Riuscirà Palmira a sopravvivere in questa nuova realtà virtuale?