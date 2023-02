AGRIDOC 2023 - A Grosseto il 21 e 22 febbraio

21/02/2023, 08:12

Due giornate di documentari, incontri e libri sull’agricoltura. E’ la sezionedel Clorofilla film festival - il festival di cinema di Legambiente - che si svolgerŕ domani, martedě 21, e mercoledě 22 febbraio a Grosseto tra il Polo Universitario e il cinema Stella.Tra i documentari: “Fertile” di Alessandro Quadretti che racconta il mondo dell’ortofrutta visto dalle donne che ci lavorano, “I ribelli del cibo” di Paolo Casalis che invece ci porta in Alto Adige per parlare delle storie di quattro piccole aziende agricole, mentre “Una conditio sine qua non” di Walter Bencini racconta la scelta di Michele di rimanere nella malga di famiglia ad allevare vacche e produrre formaggio. Ma c’č spazio anche per uno sguardo che va oltre l’Italia con “Amuka” di Antonio Spanň che ci parla del modello cooperativo di agricoltura in Congo, poi la Dordogna di “Une ferme sur sol vivant”, il documentario di Romain Baudry su un modello di fattoria sostenibile in Francia e, infine, il giro del mondo di “One earth – Tutto č connesso” in cui Francesco De Augustinis spiega il rapporto tra agricoltura, allevamenti intensivi e cambiamenti climatici.Alle proiezioni si affiancano talk e focus sull’agroecologia con i libri “Agroecologia circolare” di Angelo Gentili e Giorgio Zampetti e “Maledetta zappa” di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia, due creativi che si dedicano all’agricoltura nel Nord Est.Ingresso gratuito – Info: [email protected]