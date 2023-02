LA MEMORIA DEL MONDO - Dal 2 marzo nei cinema d'Italia

17/02/2023, 13:13

Il film “” di Mirko Locatelli, scritto con Giuditta Tarantelli, prodotto da STRANI FILM con RAI CINEMA, uscirà nei cinema il 2 marzo distribuito da Officina Film. Dopo l’anteprima mondiale al 40° Torino Film Festival, come unico film italiano nella sezione Nuovimondi, e la selezione al Premio Corso Salani al Trieste Film Festival, il film sarà nelle principali sale d’Italia da Milano a Torino, da Trieste a Udine, da Pordenone a Perugia fino a Spoleto e in altre città italiane.“Abbiamo acquisito i diritti di distribuzione per portare ‘La memoria del mondo’ a tutti quegli esercenti che fanno un lavoro eroico, che si battono per proporre al pubblico film di ricerca, opere coraggiose - hanno spiegato il regista Mirko Locatelli e la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli di Officina Film - l'uscita del film è organizzata con loro, in un tour che si sposta di città in città, con un numero definito di proiezioni per sala o singoli eventi, in modo che noi autori possiamo accompagnare il film, incontrare gli spettatori che saranno felici di rivederci o di conoscere il nostro cinema per la prima volta”.Adrien, studioso d’arte e biografo dell’artista Ernst Bollinger, si ritrova coinvolto nella vicenda personale del Maestro e diviene coprotagonista, suo malgrado, del capitolo conclusivo della vita dell’artista. Immersi nell’atmosfera rarefatta di una laguna invernale, i due uomini, accompagnati da un giovane barcaiolo, condivideranno l’esperienza di un pellegrinaggio laico alla ricerca di una donna scomparsa, ritrovandosi ad esplorare territori interiori inaspettati e a riconoscersi figli di una memoria comune.Gli interpreti del film sono Fabrizio Falco (Adrien), Maurizio Soldà (Ernst Bollinger) e Fabrizio Calfapietra (Giulio). Prodotto da STRANI FILM con RAI CINEMA con il sostegno di Friuli-Venezia Giulia Film Commission e il patrocinio del Consiglio Italiano per i Rifugiati il film è distribuito da Officina Film. Sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Piemonte Film Tv Development Fund.