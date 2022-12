VENT'ANNI DI CINEMAFICTION - La festa della casa di produzione

31/12/2022, 13:26

CinemaFiction festeggia 20 anni di successi con un gala a Villa Diamante che ha visto sfilare sul red carpet tante promesse e i cast dei suoi film prossimamente al cinema. Main sponsor dell’evento Star Telecommunication, azienda da anni al loro fianco sostenendo diverse produzioni. Visti tra i tanti Giacomo Rizzo, Antonella Stefanucci, Adriano Favilene, Annalisa Pennino e le giovani Rossella Gamba (tra le protagoniste della serie “La vita bugiarda degli adulti” dal 4 gennaio su Netflix), Brunella Cacciuni (anche influencer da milioni di follower), Tonia De Micco, Flavia Gatti, Barbara Savinelli, Annachiara Canario, Nassiratou Zanre.La casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli, fondata da Antonio Acampora e Armando Ciotola, ha mostrato agli addetti ai lavori e ai loro allievi, le immagini dei lavori svolti in questo ventennio, presentando anche in anteprima i trailer dei due lungometraggi in uscita: “In fila per due” di Bruno De Paola con Andrea Di Maria e Francesca Chillemi e “Desirè” di Mario Vezza con Enrico Lo Verso.Tra gli ospiti anche Arturo Lando, direttore scientifico master di cinema del Suor Orsola Benincasa; Gianluca Guida, direttore Istituto penale per minorenni di Nisida, Guido Baldari, capo ufficio stampa del Calcio Napoli; Giovanni Mazzitelli, regista e sceneggiatore; Luigi De Simone, Ad Star Telecommunication.Nel 2023 CinemaFiction sarà concentrata sulle riprese del prossimo film “Hotel Napoli” soggetto e sceneggiatura di Maurizio Braucci per la regia di Pino Carbone e sullo sviluppo di due progetti seriali. In programma anche molte Masterclass di recitazione, regia con diversi grandi nomi del cinema italiano tra cui Claudio Cupellini e Mario Martone.«Siamo cresciuti molto in questi anni anche grazie alle istituzioni, la Regione Campania e la Film Commission stanno facendo un ottimo lavoro, la Campania è ormai un importante centro di produzione, la sfida adesso è far nascere ed alimentare qui un tessuto imprenditoriale e delle maestranze competenti. Sembra che stia tutto andando nella direzione giusta», così Armando Ciotola.«La più grande soddisfazione in questi anni è stata quella di scoprire giovani talenti ed aiutarli ad avvicinarsi al mondo del lavoro. All’inizio è stato difficile e molto faticoso ma la determinazione e la passione ripagano sempre. Dopo vent’anni possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante anche grazie al nostro settore produzione», ha commentato Antonio Acampora.In vent’anni CinemaFiction ha formato moltissimi bravi attori, tra i quali Marco Palvetti, Raffaele Carpentieri, Annalucia Pierro solo per citarne alcuni, ed ha dato loro le solide basi ed i canali giusti per la loro carriera.