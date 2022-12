L'OMBRA DI CARAVAGGIO - Da oggi nelle sale francesi

Premiere a Parigi "L'Ombra di Caravaggio"



28/12/2022, 14:16

È già uno di titoli più attesi di fine anno in Francia: “L’Ombra di Caravaggio” (Caravage) scritto diretto e interpretato da Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio. Un film che ruota intorno alle buie vicende di una delle figure più affascinanti e controverse della nostra storia, nella sua profonda e viscerale umanità. Placido mette a fuoco l’impenetrabile oscurità di un genio sempre in lacerante conflitto con se stesso, capace di illuminare il mondo con la sua arte. Immerge la figura di Caravaggio tra i miserabili a cui si ispirava per i suoi dipinti ricostruendo un’epoca che viene prima delle invenzioni luministiche dell’artista. L’Ombra di Caravaggio è stato uno dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica.Un progetto nato da un’idea della produttrice Federica Luna Vincenti e fortemente voluto dall’Ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco. Un’imponente coproduzione italo-francese che coinvolge un cast internazionale in un kolossal che è già stato venduto in oltre 30 paesi nel mondo tra cui Canada, Spagna, Germania, Grecia, Portogallo, Svezia, Bulgaria, Yugoslavia, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca, Paesi Baltici, Russia, Australia, Corea del Sud, Taiwan.Alla premiére francese, che si è tenuta lo scorso 18 dicembre nel cinema Pathé Convention di Parigi alla presenza di tutto il cast, il pubblico, in una sala gremita, ha regalato una standing ovation al regista e agli attori.E proprio alla vigilia dell’uscita in Francia arrivano le dichiarazioni del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Ho apprezzato da spettatore il film “L’ombra di Caravaggio”, cogliendone la capacità di descrizione storica e la profondità dei sentimenti.È con immenso piacere che formulo i miei auguri più belli all’intera industria cinematografica italiana per il film di Michele Placido che è destinato a girare il mondo.Mi dicono che la pellicola è stata già venduta in oltre 30 Paesi nel mondo, é il segno della qualità altissima dei nostri prodotti e del nostro cinema.Dopo l’Italia, finalmente la prima in Francia, per questa ultima opera di Placido, un evento di portata davvero internazionale.Se a questo si aggiunge che "L'Ombra di Caravaggio", è uno dei film italiani tra i più visti dell'anno, tutto questo giustifica il grande successo di pubblico e di critica registrati fino ad oggi.Buon vento alla nostra settima arte e ai grandi maestri che ancora in Italia sanno fare un grande cinema per tutti" – lo dichiara il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano“Siamo onorati per le parole del Ministro della Cultura Sangiuliano che ringraziamo” – dichiarano i produttori Paolo Del Brocco per Rai Cinema e Federica Luna Vincenti per Goldenart Production. “Questo film rappresenta l’eccellenza italiana. Uno straordinario esempio di lavoro di squadra, un fiore all’occhiello per la nostra industria cinematografica. Caravaggio è patrimonio artistico della nostra cultura, attraverso questo film, vogliamo dare un messaggio in piena sintonia con la mission di ripartenza del nostro settore. Un prodotto coraggioso, ambizioso e che mette in risalto la capacità visionaria dell’autore. Un kolossal da esportazione che non ha nulla da invidiare alle grandi produzioni internazionali” – concludono i due produttori.Nei panni del celebre pittore Riccardo Scamarcio, affiancato da un cast internazionale composto da Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, ai quali si aggiungono Brenno Placido, Gianfranco Gallo, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianluca Gobbi e tanti altri.Diretto da Michele Placido, e scritto dallo stesso regista con Sandro Petraglia e Fidel Signorile, L’Ombra di Caravaggio è una produzione Goldenart Production con Rai Cinema. Il film, uscito in Italia il 3 Novembre, da oggi è nelle sale francesi distribuito da Le Pacte.L’Ombra di Caravaggio è una coproduzione Italia Francia con Charlot, Mact Productions, Le Pacte, con il contributo del MiC Ministero della cultura, con il sostegno della Film Commission Regione Campania che ha selezionato l’opera nell’ambito del Programma POC 2014-2020 “Piano strategico Cultura e Beni Culturali Programmazione 2020 - Progetti / Eventi di promozione del turismo culturale” della Regione Campania, con il sostegno della Regione Lazio attraverso il Fondo “Lazio Cinema International”, azione strategica del PR FESR Lazio 2021-27, cofinanziato dall’Unione Europea. Il film è realizzato in collaborazione con QMI, con la partecipazione di Canal + Cine + e in associazione con Cinécap 4, Cofimage 32, Cineaxe 2, Palatine Etoile 18, Indéfilms 9. Le vendite internazionali sono affidate a Wild Bunch International.