L'UOMO SULLA STRADA - Erika Savastani firma il brano "Reality"

23/12/2022, 16:34

Arriva in radio "Reality" di Erika Savastani. Il brano fa parte della colonna sonora del film "L'uomo sulla strada" regia di Gianluca Mangiasciutti e prodotto dalla Eagle Pictures al cinema dal 7 Dicembre 2022. La canzone, scritta a quattro mani con il compositore della colonna sonora Alessandro Bencini e la produzione artistica di Fernando Alba, rievoca gli anni ‘80. Un brano che riporta alla Pop Music Erika Savastani, conosciuta al grande pubblico come voce ed autrice per importanti band rock/progressive del nostro paese e tante colonne sonore.Il brano è stato prodotto da Maqueta Records, inciso con Max Baldassare alla batteria, Nicolò Pagàni al basso, Fernando Pantini alle chitarre, Seby Burgio alle tastiere. Mixato da Danilo Pao e masterizzato da Carmine Simone.Erika ci racconta: “Sono stata entusiasta di partecipare alla colonna sonora! Le musiche di Alessandro Bencini avevano da subito catturato la mia immaginazione ed evocato in me delle immagini ben precise che, insieme alla trama del film, hanno delineato la scrittura del testo della canzone. Nel film infatti si parla anche di sensi di colpa da cui si cerca di fuggire, ma che inevitabilmente ti riportano alla realtà, da questa riflessione ha preso vita il titolo “Reality”. Inoltre, d’accordo con il regista Gianluca Mangiasciutti ed il compositore, abbiamo pensato di orientarci verso un sound anni ‘80 ed ispirarci ai tanti grandi successi dell’epoca e alle grandi star.Il brano è inserito in una scena importante ad inizio film, il primo dialogo tra madre e figlia, un rapporto complicato causato dal trauma per la morte del padre. I protagonisti di questa intensa storia sono Lorenzo Richelmy (Il talento del Calabrone, La ragazza nella nebbia, Marco Polo), uno dei volti del cinema italiano più famosi anche all’estero, e Aurora Giovinazzo (Anni da cane, Freaks Out) astro nascente del panorama cinematografico nazionale, affiancati dalla protagonista di America Latina Astrid Casali (Il vegetale, DOC - Nelle tue mani).Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e il patrocinio della Città di Torino, il film è prodotto da Roberto Proia per Eagle Pictures, che lo distribuisce al cinema dal 7 dicembre 2022.