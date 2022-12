THE NET - Dal 20 dicembre su Rai 2

21/12/2022, 16:15

Il 20 dicembre su Rai 2 è iniziata, una nuova co-produzione tra Italia, Germania ed Austria. Tratta la storia del Toscana Football Club, seconda squadra della città di Firenze, che ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. Oggi, però, la squadra è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno trasformando sempre più in una terribile certezza. La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla. Il nuovo partner scelto dal Presidente è un imprenditore cinese: un uomo ricco e autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze come brand.La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni, che sia per l’affetto che prova per la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico. Vincenzo Tessari (Yoon C. Joyce), l’imbranato figlio del Presidente, dovrà darsi da fare se vuole conquistare un posto da manager nel mondo del calcio che conta e dimostrare a suo padre di esserne degno. Non realizza che sta iniziando una battaglia contro un potente nemico come Corridoni, ma soprattutto che dovrà passare attraverso scandali aziendali, prove amorose e drammi familiari per riuscire a realizzarsi.non è solamente una serie, ma uno dei capitoli di un progetto molto più ampio e di carattere internazionale. Italia, Austria e Germania hanno collaborato alla lavorazione di una collana di serie televisive chiamata, appunto, The Net. Ogni capitolo racconta una storia diversa ed è fruibile in maniera indipendente rispetto agli altri, ma tutti sono accomunati dallo stesso tema, il calcio, e dalla volontà di raccontarlo in maniera originale ed esclusiva. Oltre alla tematica comune infatti, all’interno delle serie, vi sono alcuni personaggi chiave che compaiono in tutti i capitoli, li attraversano trasversalmente e li uniscono in un’unica grande storia.