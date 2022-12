CORTISONANTI 13 - I vincitori

17/12/2022, 16:42

Annunciati i vincitori della XIII edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo e Mauro Manganiello.Organizzato dall’associazione culturale AlchemicartS con il sostegno della Regione Campania (progetto co-finanziato dal Piano Cinema) e del Comune di Napoli, CortiSonanti 2022 ha presentato 47 opere selezionate dalla giuria tecnica presieduta da Rosita Marchese tra le oltre 1000 iscritte, provenienti da 65 Paesi.Nel corso della serata conclusiva condotta da Lorenzo Crea, venerdì 16 dicembre alla Sala Compagna di Castel dell’Ovo, sono stati assegnati i vari premi relativi ai migliori cortometraggi dell’ultimo biennio. A Marina Tagliaferri e Fortunato Cerlino, ospiti di questa edizione, sono andati i premi speciali assegnati dalla direzione del festival.“Sissy” di Eitan Pitigliani si aggiudica 3 premi: quello per il miglior corto italiano, il Best Prize 2022 e il premio per il miglior attore, assegnato a Vincenzo Vivenzio.Il premio come miglior cortometraggio internazionale, invece, va al britannico “Roy” di Tom Berkeley e Ross White che si aggiudica anche il premio per la miglior regia.Gli Almamegretta trionfano nella categoria musica con il videoclip "Figlio", scritto e diretto da Danilo Turco.Tra i documentati vince “Terra dei Padri” di Francesco Di Gioia, mentre nella categoria animazione si aggiudica la vittoria “Maestrale” di Nico Bonomolo.Nella categoria sport vittoria ex aequo per “Penalty” di Aldo Iuliano e “Goleador” di Francesca Frigo.L’ISIS "Volta" di Aversa, con "Inside Me" di Francesco Albanese, vince La cittadella del corto, la vetrina dedicata agli istituti scolastici realizzata in collaborazione con l’Institut Français.“Wind Day” di Enrico Poli e “Argento Vivo” di Claudio e Angela Fagnano si aggiudicano rispettivamente le sezioni ECOrti e Social Short Web.Miglior attrice protagonista è Simona Petrosino per il cortometraggio di Angela Bevilacqua, Buon Compleanno Noemi”. Mentre i premi per la miglior fotografia e per la sceneggiatura vanno ad Andrea Pietro Munafò per “Il Barbiere Complottista” e ad Angela Bevilacqua per "Buon compleanno Noemi".Menzione speciale per l'attrice Valentina Bellè per “L'Ultimo Spegne la Luce” e per il videoclip “To Exit” di Marina Fastoso.Tutti i cortometraggi finalisti della XIII edizione di CortiSonanti sono disponibili per la visione on demand gratuita sulla piattaforma del festival: www.cortisonanti.it