ONDAMADRE 2022 - A Roma i documentari che proteggono i diritti

16/12/2022, 08:37

Si apre lunedì 19 e prosegue il 21 e 22 dicembre a Roma presso lo Spazio Scena - Via Degli Orti d'Alibert 1 - l’evento, un ciclo di proiezioni ed incontri per promuovere l’unione tra il mondo del documentario e quello dei diritti politici, civili, sociali e ambientali. Il progetto è a cura di DOC/it Associazione dei Documentaristi Italiani con il sostegno della Regione Lazio.ONDAMADRE propone al pubblico romano documentari premiati nei principali Festival internazionali i cui temi hanno stretta attinenza con le crisi attuali.The Matchmaker di Benedetta Argentieri, presentato fuori concorso alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia, interessante riflessione sulla guerra santa islamica dal punto di vista delle donne che hanno fatto parte del califfato, in un’intervista esclusiva alla donna nota in tutto il mondo come “The ISIS Matchmaker”; Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani, regista iraniana arrestata e ora messa sotto processo dal governo di Teheran; parteciperanno alla proiezione Farian Sabahi e Andrea Segre; Collective di Alexander Nanau, che racconta come un’inchiesta giornalistica abbia fatto emergere in Romania un sistema di corruzione e malasanità capillarmente diffuso sino ai vertici politici del paese; Rebellion di Maia Kenworthy e Elena Sanchez Bellot che segue alcuni protagonisti del movimento Extinction Rebellion nel 2018 raccontandonne successi e difficoltà; Delikado di Karl Malakunas, presentato in collaborazione con Visioni dal Mondo – Festival Internazionale del documentario - che vede al centro del racconto un’incredibile storia di attivismo ambientale sull’isola di Palawan nelle Filippine.La programmazione vede la partecipazione di alcune tra le principali ONG e associazioni che si battono per la salvaguardia della cittadinanza e del pianeta. Amnesty International, Open Arms, Emergency, Extinction Rebellion presenteranno al pubblico le campagne in cui sono impegnate, descrivendo storie e casi concreti che potranno trasformarsi in futuro in film documentari in grado di accrescere l’attenzione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.Insieme ai rappresentanti di tali associazioni e organizzazioni non mancheranno alcuni momenti conviviali nelle serate del 19 e 21 Dicembre.Il 22 dicembre si segnala in particolare l’incontro con la giornalista Giulia Innocenzi accompagnato dalla proiezione di alcune investigazioni su allevamenti intensivi e commercio di animali da pelliccia svolte con alcuni reporter specializzati.L’ingresso alle proiezioni è gratuito.