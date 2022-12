03/12/2022, 12:20

Per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Il Paese è reale”, mercoledì 7 dicembre 2022 alle 18.30 alla Mediateca Regionale Pugliese (via Zanardelli, 36, ingresso libero fino a esaurimento posti), sarà proiettato “A noi rimane il mondo: sulle tracce della Wu Ming Foundation”, documentario di Armin Ferrari. In concorso allo scorso Biografilm, il film indaga il lavoro creativo del collettivo Wu Ming. A presentare il film sarà lo scrittore e componente del collettivo, Wu Ming 2. Dopo la proiezione il critico cinematografico Massimiliano Martiradonna (“Nocturno”, “Dikotomiko” e “Cineblog”), ideatore assieme alla Mediateca del progetto, dialogherà con l’autore che, col collettivo, ha firmato quest’anno “Ufo78”, tuttora in cima alle classifiche dei libri più letti.Le diverse ramificazioni del lavoro di Wu Ming, il collettivo italiano di narratori militanti e d’avanguardia, e le esperienze emerse dal loro impegno, gli hanno permesso di plasmare una diversa narrazione degli ultimi vent’anni di controcultura e lotta politica. Il documentario racconta lo strano caso di collettivi e comunità di narratori sorte a partire dalle discussioni su un blog di romanzieri, per poi occuparsi di sentieri e paesaggio, di guerriglia odonomastica, di Tolkien e fantastico, di bufale storiografiche, di cambiamenti climatici, di scrittura collettiva, di colonialismo.L’iniziativa rientra in “Autunno in Mediateca”, l’intenso cartellone di eventi che la Mediateca Regionale Pugliese propone al proprio pubblico sino al mese di dicembre 2022. Il progetto “Autunno in Mediateca” è promosso dalla Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito del progetto "Mediateca Regionale Pugliese”, a valere su risorse del Bilancio autonomo della Regione Puglia, assessorato Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica.