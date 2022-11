IL NOSTRO GENERALE - Al TFF40 in anteprima sabato 26 novembre

23/11/2022, 13:21

Nel quarantesimo anniversario dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), arriva in anteprima al Torino Film Festival la serie di Lucio Pellegrini “” con Sergio Castellitto, che racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale dalla Chiesa nel Nord Italia degli anni ’70 per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Due episodi della serie saranno proiettati in anteprima nazionale, alla presenza di Anouk Andaloro (Rai Fiction), Simona Ercolani (Stand by me), Sergio Castellitto e i registi Lucio Pellegrini e Andrea Jublin.La serie è una coproduzione Rai Fiction-Stand By Me, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore, con la consulenza storica di Giovanni Bianconi e con il coinvolgimento della famiglia dalla Chiesa, dei veri membri del Nucleo e di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e istituito i processi, per portare sullo schermo non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei protagonisti: i ragazzi del Nucleo antiterrorismo - interpretati da Antonio Folletto (Nicola, voce narrante della serie), Flavio Furno (Capitano Gian Paolo Sechi), Andrea Di Maria (Trucido), Viola Sartoretto (Minnie), Stefano Rossi Giordani (Tedesco), Romano Reggiani (Funzionario) - ma anche i famigliari di dalla Chiesa, con le interpretazioni di Teresa Saponangelo, nel ruolo della moglie Dora Fabbo scomparsa prematuramente, Cecilia Bertozzi, Camilla Semino Favro e Luigi Imola nei panni dei tre figli Simona, Rita e Nando dalla Chiesa, e Claudia Marchiori in quelli della seconda moglie Emanuela Setti Carraro.Realizzata con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il sostegno del Mic e di Film Commission Torino Piemonte, la serie è stata girata tra Roma, Palermo e Torino e in alcuni dei luoghi reali delle vicende narrate, tra cui la Caserma dei Carabinieri Pietro Micca di Torino e il cortile dove le Brigate Rosse uccisero Fulvio Croce, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.“Il Nostro Generale” è una coproduzione Rai Fiction-Stand By Me con Sergio Castellitto. Una serie di Lucio Pellegrini prodotta da Simona Ercolani, con la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore. Consulenza di Giovanni Bianconi. Produttore esecutivo Stand By Me Teresa Carducci. Produttore Rai Erica Pellegrini.