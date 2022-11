FIRENZE IL NOSTRO DAMANI - Proiezione in occasione del ventennale dal Social Forum

09/11/2022, 12:59

In Mediateca Toscana (via San Gallo, 25, Firenze), giovedì 10 novembre 2022 (ore 16.00), in occasione dell'evento della Regione Toscana, "Firenze e la Toscana a 20 anni dal Social Forum Europeo", dopo la proiezione alla biblioteca delle Oblate di lunedì 7 novembre, si terrà un incontro aperto al pubblico, per rivedere il documentario "Firenze, il nostro domani", film collettivo realizzato nel 2002, coordinato da Citto Maselli.Sedici registi, tra cui Mario Monicelli, Gillo Pontecorvo, Francesca Comencini, Pasquale Scimeca, Francesco Ranieri Martinotti e lo stesso Citto Maselli, hanno dato vita a un film corale: un viaggio all'interno del grande evento del Social Forum Europeo, incentrato sulla pace contro la guerra, esteso a un gran numero di temi e approfondimenti. Volti da tutta Europa, culture, storie, espressioni diverse, sono documentate nelle immagini di alcuni fra i più importanti autori italiani del cinema di impegno civile. Il film, prodotto dalla "Fondazione Cinema del Presente" e dalla società di produzione cinematografica "Luna Rossa", in collaborazione con Mediateca Regionale Toscana e il contributo di Unicoop Firenze, è uno straordinario e autentico racconto delle quattro giornate del Social Forum Europeo di Firenze dal 6 al 10 novembre 2002.