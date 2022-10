TRA LE ONDE - Dal 24 novembre in Sardegna e poi nel resto d'Italia al cinema

26/10/2022, 08:26

di Marco Amenta, con Sveva Alviti e Vincenzo Amato, sarà al cinema dal 24 novembre (in Sardegna) e dal 1 dicembre nel resto d'Italia.Fra noir e melò, Tra le onde è un road movie che ha i toni di una moderna favola nera. Salvo e Lea, i due protagonisti, viaggiano nella notte immersi in una natura pietrosa e oscura. Ma quel viaggio in una notte che non sembra aver fine è un’occasione per confrontarsi sul loro passato, tra rancore e voglia di amore. Ma lentamente la relazione tra Salvo e Lea diventa sempre più ambigua, enigmatica e oscura… Ma ciò che muove la storia narrata è anche un cadavere che affiora dalle onde davanti a Lampedusa, che rivela il tentativo fallito di cercare una vita migliore in Italia e che nasconde nelle tasche dell'abito sgualcito e bagnato frammenti di pensieri rivolti ad una donna a cui dedicava un amore intenso e a cui merita di essere ricongiunto. Ma chi è e dove si trova questa donna?