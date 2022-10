VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 26 ottobre al Supercinema di Carbonia

24/10/2022, 16:39

Il cinema sardo sta attraversando un momento di effervescenza che merita di essere conosciuto. Il suo valore artistico, sia a livello di stile che di contenuti, è ben rappresentato dai titoli proposti dalla rassegna “Visioni Sarde“. Alcuni film si impongono per l'efficacia espressiva, altri per il singolare stile narrativo, altri ancora per la creatività e originalità con la quale sono descritti eventi, situazioni, personaggi, emozioni e sentimenti.Il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Carbonia-Iglesias li proporrà il 26 ottobre alle ore 21 presso il Supercinema di Carbonia in via Satta 57, con ingresso libero e gratuito.Durante la serata interverranno e dialogheranno con il pubblico i registi Paola Cireddu e Carlo Licheri.Saranno presentati i film:- "Margherita" di Alice Murgia. Un'adolescente in vacanza in Sardegna fa l’amore per la prima volta con il bagnino;- "Il volo di Aquilino" di Davide Melis. Com'era bella Cagliari. Il commosso dialogo in cagliaritano tra l’anziano scrittore e un fenicottero giunto sulla sua terrazza;- "L’uomo del mercato" di Paola Cireddu. Cagliari. Mario in un mercato raccoglie le cassette di frutta per rivenderle per pochi centesimi. Sogna un'apixedda;- "Il Pasquino" di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (MIRA). Dalla stop motion all’animazione con lo stile dei cinegiornali Luce, la storia della celebre rivista satirica e di alcuni autori sardi che ne assunsero la direzione;- "Marina, Marina!" di Sergio Scavio. Sassari. Il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe, tra litigi e serenate;- “Di Notte C’erano le Stelle” di Naked Panda. Il primo episodio della web-serie partita dalle ricerche condotte nell'Università di Cagliari. In un futuro lontano la Terra è profondamente inquinata ed il cielo perennemente annebbiato;- "L’ultima habanera" di Carlo Costantino Licheri. Cagliari 1945. Due giovani creano scompiglio durante la diretta radiofonica, quando arriva improvvisamente una notizia: la guerra è finita;- "Un piano perfetto" di Roberto Achenza. Due amici squattrinati si improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar. Ma niente accade come dovrebbe."Visioni Sarde" è nata nel 2014 nell'ambito dello storico Festival "Visioni Italiane" della Cineteca di Bologna, considerato la migliore ribalta per i registi del futuro.La rassegna è sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission con l'intento di promuovere e far conoscere la cultura cinematografica sarda fuori dall'isola.Gli impegni organizzativi del tour in Italia e all’estero sono assolti dall’associazione Sardi in Torino "Antonio Gramsci" e dall'associazione cinematografica bolognese "Visioni da Ichnussa".