FESTA DEL CINEMA DI ROMA 17 - Convegno Cinema e Imprese

L’incontro si è svolto presso lo Spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission, Auditorium Arte, Festa del Cinema di Roma, trattando temi sull’industria cinematografica e sono state illustrate per le imprese le opportunità di investimento nel cinema attualmente in vigore. Inoltre sono stati illustrati WORKSHOP Tax Credit ed opportunità fiscali, Bandi per finanziamenti selettivi amministrativi, Bandi Europei, Distribuzioni dei film oggi in Italia con la presenza e l’intervento di professionisti tra cui avvocati e commercialisti, produttori e distributori cinematografici, esperti del settore, insieme a volti del mondo dello spettacolo e della stampa.Il convegno, condotto da Antonella Salvucci, è stato moderato da Fabio Saccuzzo, commercialista, esperto di fisco e tax credit cinema, ha avuto inizio con un saluto di Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico, tra i presenti Maria Cristina Lacagnina, Europa Creativa, media project assistant, Ludovico Cantisani, esperto bandi selettivi, Manuela Tempesta, regista e sceneggiatrice, Marco Simon Puccioni, regista e sceneggiatore, Gianfranco Passalacqua, avvocato esperto in diritto industriale e cinematografico, Gloria Giorgianni, Anele Produzione cinema fotografica, Silla Simonini, esperta marketing, product placement cinematografico e tax credit, Giuditta Godano, critica cinematografica ed autrice.Numerosi gli artisti, registi, produttori, volti noti del cinema e tv presenti tra cui Giulio Manfredonia, Maria Rosaria Russo, Daniela Giordano, Mario Spinocchio, Salvo Saverio Dangelo, Livia Bonifazi, Franco Angeli, Fioretta Mari con la figlia Elena De Razza, Luca Verdone, Stefano Pesce, Joseph Altamura, Federica Cappelletti, Cinzia Scaglione, Fabio Schifino, Eugenio Picchiani, Christian Marazziti, Dario Bandiera che a sorpresa ha ricevuto un riconoscimento come attore.L’Evento coordinato da Francesca Piggianelli, è stato patrocinato dalla Regione Lazio.