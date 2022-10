LA REALTA' CHE NON ESISTE 5 - Lanciata la nuova edizione

>.



Infine è stata annunciata la giuria di qualità che quest’anno sceglierà lo script da realizzare:



Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures e ideatrice del contest, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, Daniele Grassucci, Co-founder di Skuola.net e Presidente di Giuria



I Giurati della V Edizione (in ordine alfabetico):



Manlio Castagna – Scrittore e Regista

Alfredo Clarizia - Legal & business affairs director per Sony Music Entertainment italy

Domenico De Gaetano - Direttore Museo Nazionale Del Cinema Di Torino

Lavinia Farnese - Chief Editorial & Brand Officer Cosmopolitan Italia

Federico Ferrazza - Direttore di Wired Italia

Ivano Gabrielli – Direttore del Servizio Polizia Postale e Comunicazioni

Gianluca Guzzo - Co-Founder and Ceo Di Mymovies

Alessio Lana – Giornalista de “Il Corriere Della Sera”, esperto di tecnologia

Anna Manzo – CiaoPeople

Alvaro Moretti – Vice Direttore de “Il Messaggero”

Laura Panini - Presidente Franco Cosimo Panini Editore)

Vincenzo Piscopo - Chief Commercial & Digital Officer Banijay

Carlo Rodomonti - Responsabile del Marketing strategico e Digital di Rai Cinema

Luca Roncella - Gaming & Digital Interactivity Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci

Marco Saletta - General Manager Sony Interactive Entertainment Per Playstation



Il Contest:



“La Realtà che ‘NON’ esiste”, è ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema. Intende promuovere le nuove forme di storytelling digitale in formato transmediale: una narrazione in grado di raccontare agli adolescenti e alle loro famiglie le minacce e le opportunità del web, dei social network e delle nuove tecnologie a scopo divulgativo e informativo. Il progetto vincitore del contest sarà poi realizzato da One More Pictures e Rai Cinema con un lancio multipiattaforma. Gli obiettivi sono molteplici: costruire un laboratorio di innovazione a servizio delle tematiche sociali, realizzare un nuovo paradigma produttivo, educare gli adolescenti ai nuovi mondi digitali utilizzando l’immediatezza del linguaggio cinematografico e fornire una nuova opportunità ai giovani filmmaker under 35.



15/10/2022, 07:58

Sono in vertiginoso aumento i ragazzi vittime di “Sextorsion”, estorsione e ricatto a sfondo sessuale attraverso i social network e la Rete. L’allarme lanciato dalla Polizia Postale è dovuto al preoccupante numero dei minori coinvolti, per lo più tra i 15 e i 17 anni. Per contribuire al confronto su questo tema, la quinta edizione de “” presentata oggi al Mia Market, ha lanciato il nuovo contest chiedendo ai giovani storytellers under 35 di inviare script che raccontino questo difficile tema. (Info e regolamento su www.onemorepictures.com e www.raicinema.it ) Relatori del panel Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures e Presidente Unione e Creators digitali di Anica, Fulvio Firrito Responsabile cortometraggi per il sociale di Rai Cinema, gli sceneggiatori vincitori delle passate edizioni Lorenzo Giovenga e Nicola Conversa. Ha moderato Carlo Rodomonti, Responsabile del Marketing strategico e Digital di Rai Cinema.