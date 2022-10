TERRA DI SIENA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2022 - I premi

03/10/2022, 11:21

Al Terra di Siena International Film Festival, l’opera seconda di Giuseppe Papasso "", presentato in anteprima assoluta, raccoglie importanti premi. Il film, con Amin Nour (attore somalo che durante la guerra civile ha assistito al genocidio di quasi tutta la sua famiglia) Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro e Peppe Servillo, racconta il viaggio di Hamid, giovane eritreo alla ricerca di un futuro migliore.Il film, prodotto dalla Quick Movie in collaborazione con la Intent e Interactive Entertainment con la fotografia di Ugo Lo Pinto e le musiche di Jonis Bascir, si aggiudica i Premi per Miglior attrice a Donatella Finocchiaro, Gran Premio della Giuria da Amin Nour e Giuseppe Papasso, Alessandro Haber Premio critica migliore attore non protagonista.Nel canale di Sicilia, dei pescatori trovano il superstite di un naufragio. Si tratta di Hamid, un ragazzo eritreo, sfinito e disperato. Al timone del vecchio peschereccio c’è Natale, un anziano indurito dal lavoro ma dall’animo generoso. Insieme alla moglie si prende cura di Hamid e lo fa lavorare nella sua vecchia trattoria scoprendo che il ragazzo ha un passato pieno di sofferenze e la famiglia da raggiungere a Basilea. Il figlio di Natale però vede nell’eritreo una minaccia e fa in modo che se ne vada. Il ragazzo vaga in clandestinità affrontando rischi e prepotenze finchè non raggiunge un agriturismo sui Colli Bolognesi. Lì le sue doti cominciano a brillare ma tutto questo cambia all’improvviso, perché c’è sempre qualcuno che vede in lui qualcosa di diverso e per questo minaccioso. Quando Hamid arriva a Basilea le cose finalmente cambieranno...