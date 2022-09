OVER THE REAL 7 - Dal 23 settembre al 2 ottobre a Lucca

12/09/2022, 08:51

Dopo il successo della mostra Bill Viola The Seventies della scorsa primavera,terrà la seconda parte della sua settima edizione dal 23 settembre al 2 ottobre in varie sedi della città di Lucca. Il Festival Internazionale di Videoarte, realizzato in coproduzione con il Lucca Film Festival e con il sostegno della Regione Toscana_GiovaniSì_Toscanaincontemporanea2022; della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; del Dott. Emanuel Bertuccelli (Family Banker Banca Mediolanum); prevede una serie di eventi con l’intento di presentare le più significative linee di ricerca emerse negli ultimi anni nel panorama internazionale delle arti digitali.Venerdì 23 settembre alle ore 10 presso il Cinema Centrale, sarà Studio Azzurro ad aprire la kermesse con una masterclass che propone di mettere a tema l’esperienza cinematografica di Studio Azzurro in relazione con opere non cinematografiche dello stesso periodo. Filo rosso diventano le collaborazioni con sceneggiatori, attori, registi e musicisti con i quali si condivide una particolare desiderio di sperimentazione specifico. Queste collaborazioni sottolineano la porosità dei progetti di Studio Azzurro e l’attitudine a farsi attraversare dai linguaggi per rendere trasversali i modi della ricerca. Saranno presenti Fabio Cirificno e Laura Marcolini.Seguirà nel pomeriggio (alle ore 17 presso l'Auditorium Palazzo delle Esposizioni) e nella giornata successiva di sabato 24 settembre (alle ore 21 presso la sala conferenze Vincenzo da Massa Carrara del Complesso San Micheletto) una rassegna di film e video del collettivo nato nel 1982 da Fabio Cirifino, Paolo Rosa (1949-2013) e Leonardo Sangiorgi dando vita a un’esperienza che nel corso degli anni esplora le possibilità poetiche ed espressive dei nuovi linguaggi tecnologici. A loro si aggiunge, dal 1995 al 2011, Stefano Roveda, esperto di sistemi interattivi. Attraverso la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili, percorsi museali, performance teatrali e film, disegnano un percorso artistico trasversale alle tradizionali discipline e formano un gruppo di lavoro aperto a differenti contributi e importanti collaborazioni. È così che Studio Azzurro prende la forma di un laboratorio di ricerca artistica spesso paragonato a una bottega rinascimentale.La seconda masterclass venerdì 20 settembre alle ore 10, presso la sala conferenze Vincenzo da Massa Carrara del Complesso San Micheletto, vedrà protagonista Alessandro Ludovico ricercatore, artista e caporedattore della rivista Neural dal 1993. Ha conseguito il dottorato di ricerca. Laurea in Inglese e Media presso l'Anglia Ruskin University di Cambridge (UK). È professore associato presso la Winchester School of Art, University of Southampton e docente presso Parsons Paris – The New School. Ha pubblicato e curato diversi libri e ha tenuto conferenze in tutto il mondo. È stato anche consulente per il progetto Documenta 12 Magazine. È uno degli autori della premiata trilogia di opere d'arte Hacking Monopolism ("Google Will Eat Itself", "Amazon Noir", "Face to Facebook").A termine della conferenza seguirà la consegna del Premio per la realizzazione del manifesto 2022 che questa edizione è stato vinto da Giovanni Piscitelli, studente dell'Accademia di Belle Arti Alma Artis di Pisa. Un riconoscimento importante dedicato ai giovani studenti della Toscana che Over The Real ha istituito dallo scorso anno ed al quale hanno partecipato decine di ragazzi e ragazze di grande creatività.Come ogni anno Over The Real presenterà (dal 29 settembre al 1 ottobre, dalle ore 17, presso l'Auditorium della Fondazione Ragghianti) una serie di selezioni di opere audiovisive realizzate da importanti curatori e direttori dei maggiori festival di videoarte internazionali con i quali Over The Real ha creato da anni un forte interscambio culturale. Oltre alla selezione dei direttori artistici del Festival Maurizio Marco Tozzi, Veronica D'Auria e Lino Strangis si segnalano le rassegne della curatrice greca Eirini Olympiou, del direttore belga di Transulcultures Philippe Franck, di Gabriel Soucheyre direttore dello storico festival francese Videoformes. In questa settima edizione vengono inoltre proposte due rassegne speciali: la prima dedicata alle opere di artisti dell'Ucraina, curata da Iury Lech (direttore del Festival madrileno MADATAC) e la seconda incentrata sui lavori di artisti africani a cura di Alessandro Romanini e Maurizio Marco Tozzi. Un totale di 55 opere audiovisive monocanali provenienti da tutto il mondo con molte anteprime internazionali.Si inaugura inoltre la nuova sezione Over The Real Students dedicata agli studenti della Regione Toscana che presenteranno i loro lavori video.Spazio anche alle performance che andranno in scena durante l'attesissimo Lucca Effetto Cinema 2022 in programma la sera di sabato 1 ottobre, nel corso della quale Over The Real presenterà una multimedia live performance incentrata sull'incontro di musica sperimentale, videoarte e installazioni audio-video interattive con le esibizioni musicali live di Alberto Papotto aka Sysiphus e Marco uBIK Bonini immersa negli ambienti scenici audiovisivi di Lino Strangis, a cura di Veronica D’Auria (C.A.R.M.A. Roma). Un evento da non perdere per immergersi nella ricerca e nella sperimentazione multimediale dell'arte contemporanea a 360 gradi. Appuntamento alle ore 21,30 presso la Biblioteca Civica Agorà.Non mancheranno poi i talk: lunedi 23 settembre ore 18 “30 anni di canecapovolto” con canecapovolto; martedi 24 settembre ore 18 “I Festival in Italia” con Luca Basilico direttore di About The Future; Francesca Leoni e Davide Mastrangelo direttori di Ibrida Festival; mercoledi 25 settembre ore 18 "Elettronic Music e performance intermediali" con Marco uBIK Bonini; Alberto Papotto.Sarà possibile seguire diversi appuntamenti del Festival anche on line.Per il programma completo www.overthereal.com/program