VENEZIA 79 - Oltre 90 appuntamenti organizzati da Veneto Film Commission e Regione Veneto

03/09/2022, 12:21

Ricchissimo il programma degli incontri che si stanno succedendo nell’abituale spazio allestito all’interno dello storico Hotel Excelsior, a pochi passi dal Palazzo del Cinema.Lo Spazio di Veneto Film Commission e Regione Veneto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia rappresenta un’occasione di incontro e riflessione per quanti in Veneto si occupano di cinema, tanto sotto il profilo culturale quanto sotto quello produttivo.Uno spazio in cui trovano visibilità e hanno occasione di confrontarsi società di produzione, professionisti del settore, associazioni culturali del territorio e non solo. La Mostra del Cinema di Venezia è infatti una vetrina internazionale che accoglie da tutto il mondo professionisti e appassionati di Cinema.Per il Presidente della Regione del Veneto “la cinematografia è arte, cultura, intrattenimento, volano di sviluppo economico. Con questa convinzione, la Regione Veneto e Veneto Film Commission partecipano con un vasto programma composto da oltre 90 appuntamenti a questa bella edizione della Mostra del Cinema di Venezia”.Lo spazio della Regione del Veneto / Veneto Film Commission all'Excelsior Lido di Venezia, simboleggiato dal motto “Veneto, Like in a Film”, rappresenta un punto di riferimento per quanti nel Veneto hanno fatto dell'amore per il cinema una professione e testimonia ancora una volta l'impegno della Giunta regionale, e dell'assessorato alla cultura in particolare, nel promuovere iniziative che diano conto della vivacità della Settima Arte targata Veneto, in un contesto internazionale. Un calendario fittissimo di eventi che si svolgeranno dal 31 agosto al 10 settembre presso lo Spazio Regione del Veneto all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia.“Con la costituzione della Veneto Film Commission e l'inserimento di una specifica tipologia di intervento nell'ambito del POR FESR, con circa 10 milioni di euro nel triennio 2019-2021 a favore delle imprese che scelgono il Veneto per realizzare le loro opere – fa notare in proposito l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto, si sono create le condizioni necessarie per garantire al nostro territorio l'incremento dei livelli occupazionali e sostenere processi di innovazione e crescita del settore. La partecipazione della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia rappresenta un'occasione privilegiata anche per valorizzare e far conoscere a livello internazionale le esperienze e le potenzialità che il Veneto sa esprimere in ambito cinematografico oltre ad essere utili occasioni per promuovere un proficuo scambio di esperienze che favoriranno la nascita di nuove opportunità lavorative”.“Un polo del cinema capillare, diffuso e autosufficiente, è questo l’obiettivo della Veneto Film Commission – aggiunge il presidente Luigi Bacialli. Ma la kermesse della Mostra e dell’Excelsior non è solo una vetrina dei frutti raccolti ma anche e soprattutto un centro di contatto e di aggregazione con tutti coloro che in Veneto operano nel settore del Cinema e dell’audiovisivo, un volàno di rapporti, sinergie e conoscenza che la Veneto Film Commission ha voluto convintamente rafforzare.Infine, per il direttore Jacopo Chessa “la Mostra del Cinema è l’appuntamento clou per noi che lavoriamo sul territorio, il momento in cui accendere un riflettore sul Veneto. Quest’anno il programma di appuntamenti è particolarmente ricco e coinvolge la filiera audiovisiva in modo trasversale, dalle maestranze alle nuove tecnologie, dalla scrittura al paesaggio. Ci vediamo al Lido!”