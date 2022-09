VENEZIA 79 - Ai Cinema di Vicenza, Pescasseroli e Barletta il Premio Carlo Lizzani

01/09/2022, 13:27

Ai Cinema di Vicenza, Pescasseroli e Barletta il Premio Carlo Lizzani 2022collaterale della 79ª Mostra di Venezia.La giuria dell’8ª edizione del Premio Carlo Lizzani, composta dal Presidente dell’ANAC, Francesco Ranieri Martinotti, Flaminia e Francesco Lizzani, Emanuela Piovano, ha valutato le candidature pervenute e da queste è emerso un tessuto di sale sicuramente in sofferenza dopo gli anni difficili della pandemia e l'espansione priva di regole delle piattaforme, ma ancora combattivo e fiducioso in un pubblico che dopo la scorpacciata delle serie tornerà a vedere i film sul grande schermo, come sta già avvenendo in Francia.Il Premio, collaterale della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica intitolato al grande maestro del cinema italiano Carlo Lizzani, è stato assegnato al Cinema Odeon di Vicenza, al Multisala Paolillo di Barletta e al Cinema Ettore Scola di Pescasseroli.La premiazione dei vincitori avverrà venerdì 2 settembre 2022, alle ore 12:00, nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo - l’Hotel Excelsior (Lido di Venezia). Ai vincitori sarà assegnato il titolo di “Esercente più coraggioso dell’Anno 2022” e consegnato il trofeo disegnato da Ettore Scola. Alla cerimonia interverranno: Luciano Sovena, Presidente Roma Lazio Film Commission, Francesco Ranieri Martinotti, presidente ANAC, Giovanni Spagnoletti e Giorgio Gosetti, Centenario di Carlo Lizzani.Il Premio Carlo Lizzani è stato istituito nel 2015 dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici per onorare l’insieme dell’opera del grande autore, saggista italiano e il lavoro da lui svolto come socio e presidente dell’associazione allo scopo di valorizzare tutte le componenti del settore.La seconda parte dell’iniziativa, che prevede l’assegnazione del Premio Carlo Lizzani al miglior film italiano, a cura degli esercenti premiati, si svolgerà sempre al Lido di Venezia, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 17:00, presso l’Italian Pavilion dell’Istituto Luce, all’Hotel Excelsior, contestualmente alla giornata dedicata ai premi collaterali della Mostra.