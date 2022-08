LEONCINO D’ORO AGISCUOLA 2022 - Quindici giovani giurati

26/08/2022, 15:04

Saranno quindici gli studenti, provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica per assegnare anche quest’anno uno dei Premi Collaterali più significativi: ilPiemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Roma, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia: sono i luoghi da cui provengono i giovani studenti appassionati di cinema, selezionati grazie al lavoro annuale del “David Giovani”, che il 9 settembre assegneranno il prestigioso premio.Nel corso della Mostra i giurati, oltre a vedere i film, avranno anche la possibilità di incontrare attori e registi con cui confrontarsi direttamente.Giunto alla 34ma edizione, il LEONCINO D’ORO porta avanti l’importante obiettivo di AGISCUOLA di avvicinare i giovani al cinema, compito ancora più importante in un periodo di enormi trasformazioni per il mondo audiovisivo.Le associazioni coinvolte A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano nel progetto Leoncino d’Oro lavorano nel corso dell’intero anno per offrire cultura visiva e cinematografica agli studenti italiani, il pubblico del futuro, e supportano l’idea di un sempre maggiore impegno, anche pubblico, nell’ambito educational e formativo.L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” promossa dal Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione (www.cinemaperlascuola.it).