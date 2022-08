LOCARNO 75 - A Regra 34 il Pardo d’oro 2022

13/08/2022, 16:51

è stata una festa di undici giorni: è questo il clima che si è respirato dal 3 agosto in città, in Piazza Grande e nelle sale, dove la sorprendente partecipazione delle spettatrici e degli spettatori ha dato un segno tangibile del rinnovato desiderio di incontro. Tra 226 film in programma e 471 proiezioni, l’edizione celebrativa ha messo in contatto il passato e il futuro del cinema, grazie alla Retrospettiva dedicata a Douglas Sirk, ai premi assegnati a veterani come Costa-Gavras e a promesse fulgenti come Daisy Edgar-Jones, all’animazione poetica di Gitanjali Rao, accompagnata sul palco dalle giovani partecipanti dell’Atelier du Futur e ai progetti che guardano alla multidisciplinarietà e ai nuovi media. L’apertura con Bullet Train e la chiusura con Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit. consacrano Piazza Grande quale sede privilegiata per visioni di grandi anteprime nazionali e internazionali.Ha dichiarato Giona A. Nazzaro, direttore artistico: “Un Pardo d’oro importante per una cinematografia come quella brasiliana che ha scritto pagine chiave della storia del cinema mondiale. Un cinema che si trova in prima linea per difendere un’idea di mondo più inclusivo e libero. Regra 34 riporta il cinema brasiliano sui fasti anarchici del ‘cinema marginal’. Un’opera audace e politica destinata a lasciare un segno importante. Il corpo è politico.”Pardo d’oro, Gran Premio del Festival della Città di Locarno per il miglior filmREGRA 34 (RULE 34) di Julia Murat, Brasile/FranciaPremio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e LosonePardo per la migliore regia della Città e della Regione di LocarnoValentina Maurel per TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS, Belgio/Francia/Costa RicaPardo per la migliore interpretazione femminileDaniela Marín Navarro per TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS di Valentina Maurel, Belgio/Francia/Costa RicaPardo per la migliore interpretazione maschileReinaldo Amien Gutiérrez per TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS di Valentina Maurel, Belgio/Francia/Costa RicaPardo d’oro Concorso Cineasti del presente per il miglior filmSVETLONOC (NIGHTSIREN) di Tereza Nvotová, Slovacchia/Repubblica CecaPremio per la o il miglior regista emergente della Città e Regione di LocarnoJuraj Lerotić per SIGURNO MJESTO (SAFE PLACE), CroaziaPremio speciale della giuria Ciné+YAK TAM KATIA? (HOW IS KATIA?) di Christina Tynkevych, UcrainaPardo per la migliore interpretazione femminileAnastasia Karpenko per YAK TAM KATIA? (HOW IS KATIA?) di Christina Tynkevych, UcrainaPardo per la migliore interpretazione maschileGoran Marković per SIGURNO MJESTO (SAFE PLACE) di Juraj Lerotić, CroaziaMenzione SpecialeDEN SISTE VÅREN (SISTER, WHAT GROWS WHERE LAND IS SICK?) di Franciska Eliassen, NorvegiaSwatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima)SIGURNO MJESTO (SAFE PLACE) di Juraj Lerotić, CroaziaMenzioni specialiLOVE DOG di Bianca Lucas, Polonia/Messico/Stati UnitiDE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS di Valentin Merz, SvizzeraConcorso Corti d’autorePardino d’oro Swiss Life per il miglior cortometraggio d’autoreBIG BANG di Carlos Segundo, Francia/BrasileConcorso internazionalePardino d’oro SRG SSR per il miglior cortometraggio internazionaleSOBERANE (SOVEREIGN) di Wara, CubaPardino d’argento SRG SSR per il Concorso internazionaleBUURMAN ABDI (NEIGHBOUR ABDI) di Douwe Dijkstra, Paesi BassiPremio per la migliore regia Pardi di domani – BONALUMI EngineeringHARDLY WORKING di Total Refusal, AustriaPremio Medien Patent Verwaltung AGMULIKA di Maisha Maene, Repubblica Democratica del CongoMenzione specialeMADAR TAMAME ROOZ DOA MIKHANAD (MOTHER PRAYS ALL DAY LONG) di Hoda Taheri, GermaniaCortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film AwardsBUURMAN ABDI (NEIGHBOUR ABDI) di Douwe Dijkstra, Paesi BassiConcorso nazionalePardino d’oro Swiss Life per il miglior cortometraggio svizzeroEURIDICE, EURIDICE di Lora Mure-Ravaud, Svizzera/FranciaPardino d’argento Swiss Life per il Concorso nazionaleDER MOLCHKONGRESS di Matthias Sahli, Immanuel Esser, SvizzeraPremio per la migliore speranza svizzeraHEARTBEAT di Michèle Flury, SvizzeraPardo Verde WWFMATTER OUT OF PLACE di Nikolaus Geyrhalter, AustriaMenzioni specialiÉ NOITE NA AMÉRICA (IT IS NIGHT IN AMERICA) di Ana Vaz, Italia/Francia/BrasileBALIQLARA XÜTBƏ (SERMON TO THE FISH) di Hilal Baydarov, Azerbaigian/Messico/Svizzera/Türkiye