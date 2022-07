SETTIMANA DELLA CRITICA 37 - "Happy Birthday" film di chiusura

30/07/2022, 10:27

", scritto e diretto da Giorgio Ferrero, sarà ila alla. Il film è prodotto da Mybosswas, coprodotto da Lika Alekseeva, supportato dalla Film Commission Piemonte e distribuito nel mondo da Premiere Film e in Italia l’esclusiva è stata acquisita da Rai Cinema.Questo film breve è stato realizzato a Mosca, a marzo 2022, e fa parte del processo di ricerca di un nuovo lungometraggio di finzione in fase di sviluppo. Per superare le restrizioni dovute al contesto internazionale la regia, la direzione della fotografia, la produzione esecutiva sono state realizzate completamente in modo virtuale attraverso video chiamate dall’Italia e dall’Uzbekistan.