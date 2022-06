INVITO AL VIAGGIO - CONCERTO PER FRANCO BATTIATO - Le sale UCI

15/06/2022, 19:01

Dal 20 al 22 giugno 2022 nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva"", il concerto distribuito da Adler Entertainment con cui i più grandi artisti della musica italiana hanno reso omaggio a Franco Battiato, il cantautore catanese scomparso il 18 maggio dell’anno scorso. Ben cinquanta artisti si sono avvicendati sul prestigioso palco dell’Arena di Verona per interpretare oltre 40 brani del Maestro, ridisegnando a moltissime voci un indimenticabile tributo a uno dei più grandi musicisti italiani di sempre: un artista che ha saputo essere al contempo innovativo e tradizionale, colto e popolare, facendo ballare e riflettere intere generazioni, sempre portatore di un eclettismo unico, in grado di mixare sapientemente musica colta ed elettronica, avanguardia e letteratura, ricerca pop e straordinaria poesia.Le multisala che proietteranno "" dal 20 al 22 giugno sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Molfetta (BA), UCI Reggio Emilia (RE) e UCI Torino Lingotto (TO).Quelle che lo proietteranno il 20 e 21 giugno sono: UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI) e UCI Verona (VR).UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), e UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 20 giugno.