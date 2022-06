BIOGRAFILM 18 - La Grande Opera in anteprima mondiale

10/06/2022, 10:49

Un conflitto visivo tra la grande macchina industriale e la natura sulla costruzione del gasdotto TAP. È quanto si racconta in “” di Corrado Punzi, documentario che sarà proiettato in anteprima nazionale in concorso alla 18^ edizione deldi Bologna. La visione del film, che si terrà alla presenza del regista Corrado Punzi, del montatore Mattia Soranzo e del co-sceneggiatore Francesco Lefons, è prevista per martedì 14 giugno alle 21.30, al Cinema Lumière Sala Scorsese. La prima pugliese, invece, si terrà mercoledì 22 alle 21 nel Chiostro dei Teatini a Lecce (via Vittorio Emanuele II, 34).Scritto dello stesso regista con Francesco Lefons, il documentario vede tra gli interpreti Asia Serra, Enea Serra, Serena Fiorentino, Edoardo Serra, Tonia Tommasi, Arianna Acierno. “È un film che nasce da un lavoro di ricerca lungo tre anni (2018-2021) – ricorda il regista Punzi, a partire da una osservazione diretta e partecipata sia del movimento di protesta sia dei manager della comunicazione della multinazionale Tap, seguiti nel lavoro in ufficio e sui cantieri onshore e offshore. La fase di ricerca è stata sostenuta dal fondo sviluppo della Regione, l’Apulia Development Film Fund, e ha coinvolto il giornalista Stefano Martella, che si è occupato di una prima fase di osservazione del movimento No Tap, selezionando le persone cinematograficamente più interessanti”.Prodotto da Intergea srl & Muud Film Produttori (Donatella Altieri, Nannette Del Carmen, Dario Di Mella, Corrado Punzi e Mattia Soranzo), il documentario è sostenuto dall’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Il film, inoltre, è stato sviluppato con il contributo di Apulia Film Commission attraverso l’Apulia Development Film Fund per la fase di produzione.Girato tra dicembre 2020 e marzo in Salento (San Basilio, San Foca, Soleto, Melendugno, Lecce, Martano e Castrì) con una troupe tutta pugliese, il film sarà disponibile online a partire dalle 19 di venerdì 17 su MYMOVIES.