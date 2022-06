LE GIORNATE DELLA LUCE 8

07/06/2022, 09:01

Annunciati i vincitori dei cortometraggi in concorso alle. Una selezione di Cortometraggi provenienti da otto Nazioni: Francia, Ungheria, Bangladesh, Spagna, Cina, Colombia, Svizzera, Usa, che riescono a fornire un’ampia visione di quello che il panorama internazionale può offrire, in collaborazione con Ca’ Foscari Short Film Festival di Venezia e WeShort.Il vincitore Short Light è "The Red Frock"/Laal Jama diretto da Ashiqur Rahman Anik (Bangladesh).Il premio WeShort va a "Les Princes De La Ville"/"Vanishing City" diretto da Victor Gomez La Femis (Francia). Il premio consiste in un abbonamento For Life alla piattaforma e un contratto con il regista vincitore per inserire il film tra opere fruibili su WeShort (www.weshort.com).martedì 7 giugno Alle 20.45 grande attesa al Cinema Miotto di Spilimbergo per l’incontro “Ad altezza di bambino” in omaggio a Luigi Comencini e alla visione dell’infanzia nel nostro cinema. Parteciperanno Gianlorenzo Battaglia, Claudio De Pasqualis e Daniele Nannuzzi e in collegamento streaming Cristina e Francesca Comencini e Carlo Calenda. Presente all’incontro anche Simone Giannozzi, il bambino di Incompreso di Comencini che sarà proiettato a seguire.Il festival ideato da Gloria De Antoni e co-diretto con Donato Guerra da anni celebra gli autori della fotografia, veri protagonisti della manifestazione.Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca. Tutti i premi sono realizzati da Friul Mosaic.