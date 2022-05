LOS ZULUAGAS - Nelle sale a giugno 2022

31/05/2022, 17:26

Arriva a giugno nelle sale con un tour di proiezioni evento lungo tutto il mese, dopo essere stato presentato e premiato al Festival dei Popoli - il più antico festival internazionale del documentario d’Europa -, opera prima di Flavia Montini. Il racconto eccezionale di una vicenda familiare unica. Al centro un figlio, ostaggio di una storia ingombrante, e un incredibile archivio di immagini, filmati amatoriali, foto, articoli, servizi televisivi, dove interrogare il passato dei suoi genitori, in prima linea nella Storia, ma per ragioni diverse distanti dalla sua.Un racconto d’archivio e di emozioni, di cronaca e intimità, di guerriglia e liberazione personale. Un documento che si fa struggente avventura interiore.Esordio nel lungometraggio di Flavia Montini, regista classe 1983, scritto dall’autrice con il protagonista, Juan Camilo Zuluaga Tordecilla e con Anita Otto, il film vede la produzione di una realtà giovane e già proiettata a livello europeo come FilmAffair, e un’unione di storici marchi come AAMOD, Rai Cinema, Intramovies e Luce-Cinecittà. In coproduzione con Inercia Peliculas e con la distribuzione nelle sale prevista per il 2022 con Luce Cinecittà.Presentato al Festival dei Popoli, dove ha ricevuto il premio per la distribuzione in sala ‘Imperdibili’, Los Zuluagas ha poi vinto il Premio Valentina Pedicini, conferito ai Nastri d’argento per il documentario dal Sindacato Giornalisti Cinematografici.E per la vicenda che racconta e il timbro con cui viene affrontata, è patrocinato da Amnesty International.