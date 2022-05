BOLOGNA - Il 9 giugno a Torino per Archivissima

29/05/2022, 10:07

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), in occasione di2022, il festival e la notte degli archivi, promuove un appuntamento multimediale dedicato alla Strage di Bologna in programma giovedì 9 giugno 2022 ore 21,00 presso la Sala Poli del Centro Studi Sereno Regis di Torino; l’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili in sala.Per l’occasione sarà presentata l’anteprima di "" di Alberto Ruffino (2022, 45′), un film montato su tre schermi che ripercorre la cronaca fedele del 2 agosto 1980, a partire dalle immagini girate alla Stazione di Bologna venti minuti dopo l’esplosione, fino a tarda notte, con il ritrovamento del cratere dell’esplosione. Le immagini documentaristiche sono integrate da molteplici materiali d’archivio composte da stralci dei telegiornali dell’epoca, immagini di costume, filmini familiari in formato Super8, ma anche da frammenti della programmazione televisiva di quel periodo. La struttura portante del film è caratterizzata dal sonoro attraverso la sequenza dei Giornali Radio, con le varie edizioni straordinarie, ma anche attraverso le comunicazioni radio tra i tassisti bolognesi, alcuni dei quali, come si ricorda, investiti in pieno dall’esplosione.Intervengono il regista e montatore Alberto Ruffino, lo storico Giovanni De Luna dell’Università degli Studi di Torino; modera Vittorio Sclaverani, Presidente dell’AMNC.