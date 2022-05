IL FRONTE INTERNO - Il documentario di Paola Piacenza in tour

23/05/2022, 18:36

Dopo le anteprime, lo scorso inverno, a IDFA e al Torino Film Festival, "", il nuovo film di Paola Piacenza, una produzione Frenesy Film con Rai Cinema, continua il suo percorso nelle sale - distribuito da Frenesy in collaborazione con KIO film - per incontrare il pubblico: un "viaggio" che toccher le principali citt, spesso accompagnato dalla regista e dal grande inviato, tornando anche nei luoghi dove il film stato girato, dal Torino a Palermo, da Milano ad Aosta. Oltre alle sale, inoltre, la distribuzione continuer durante tutta l'estate nelle arene pi attente al cinema di qualit (tra le tappe: Firenze, Roma, Pordenone, Padova).4 citt, 4 capitoli di un viaggio in compagnia di un inviato di guerra, alla ricerca dei fronti aperti nel proprio Paese. La scuola, un'istituzione che fatica a produrre un'idea di futuro; il fallimento di un grandioso progetto industriale; isole di benessere che scoprono con stupore quanto radicalmente la realt sia cambiata. Incontri con uomini e donne scivolati in territori privi di certezze, che impongono riflessioni sui modi e sui limiti della narrazione." - racconta, giornalista e regista, gi a Venezia, alle Giornate degli Autori, con il suo precedente "" -. "".Le prossime proiezioni:24/05/22 CUNEO - CINEMA LANTERI con Paola Piacenza25/05/22 IVREA - CINEMA BOARO con Domenico Quirico26/05/22 DOGLIANI - CINEMA MULTILANGHE27/05/22 CARMAGNOLA - CINEMA ELIOS28/05/22 BRA - CINEMA VITTORIA con Domenico Quirico30 maggio MILANO - Cinema San Fedele - con P. Piacenza, D. Quirico,3 Giugno AOSTA - Cinma Thtre de la Ville - con P. Piacenza e D. Quirico8 Giugno PALERMO - Cinema Gaudium con P. Piacenza e D. Quirico15 Giugno TORINO - Cinema Massimo - con P. Piacenza e D. Quirico