GLOBALISMO AFFETTIVO - Diventa una fiction diretta da Michele Pinto

Michele Pinto, Francesco Tammacco e Vito De Lillo



21/05/2022, 17:23

Č stato appena battuto il primo ciak che segna l’inizio delle riprese di un ambizioso progetto cinematografico diretto dal pluripremiato regista puglieseche porterŕ sugli schermi l’innovativa metodologia didattica delLe originali specificitŕ metodologico-didattiche e la storia del metodo didattico di avvio alla letto-scrittura, ideato e brevettato dal, saranno infatti raccontate in un mediometraggio.Il progetto, avviato nell’ultimo anno scolastico 2021/2022 e denominato “”, č promosso dall’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore” di Altamura, con il patrocinio economico del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro della Regione Puglia.Originario di Bari, dopo un breve periodo d’insegnamento nel Veneto, ilritorna nella sua cittŕ dove, sin dal 1983, ha insegnato al XXV Circolo Didattico “Don Milani”, sperimentando l’uso delle nuove tecnologie nella didattica e mettendo a punto un processo di apprendimento che potesse esser vissuto dai bambini non come uno sforzo ma come uno svago.Proprio in virtů della sua attitudine alla ricerca nell’ambito della lingua italiana, guidato da un’attenta osservazione dei suoi discenti, nel corso degli anni di insegnamento il prof. De Lillo inizia a testare e perfezionare un nuovo metodo didattico di letto-scrittura, ovvero di avvio alla lettura e alla scrittura di grande impatto emotivo e sicura efficacia, che assume il nome di “”, a cui giunge negli anni ‘90.Il metodo, ampiamente diffuso grazie anche all’assidua collaborazione di Vincenzo Borracci, e sperimentato in centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, negli anni ha ottenuto lodevoli e rinomati apprezzamenti da parte di importanti enti ed istituzioni che operano nel campo dell’educazione e della formazione a livello didattico e scientifico. Ne sono un esempio, per citarne alcuni, i riconoscimenti da parte dell’Universitŕ degli Studi “Aldo Moro”, dell’Unitŕ Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari, della Federazione Italiana Scuole Materne, dell’Istituto per la Ricerca Accademica e Sociale ed Educativa, dell’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e da un Centro di Neuro Psichiatria di New York.Le riprese della fiction, che vedealla regia, si svolgeranno ad Altamura, all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore”. A vestire i panni del, protagonista di questo racconto di innovazione didattica, l’attore pugliese. La sceneggiatura del progetto filmico č stata scritta damentre la direzione della fotografia č affidata a. Fotografo di scena, il professionistaA supervisionare i lavori la Dirigente scolastica, la prof.ssa Eufemia Patella, l’aspetto amministrativo č affidato alla dott.ssa Anna Perloco mentre quello pedagogico sarŕ curato dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, giŕ ex Dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia e primaria "Don Milani" di Bari, istituto in cui De Lillo ha brevettato il metodo.A coordinare la collaborazione dei docenti nelle attivitŕ laboratoriali l’insegnante Maria Pina Franco.