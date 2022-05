PREMIO ANNA MAGNANI 8 - Tutti i vincitori e le vincitrici

18/05/2022, 11:53

Un'edizione senza precedenti per l’omaggio e premio intitolato alla grande Anna Magnani, giunta all'ottava edizione che si è svolta alla Sala Fellini negli Studi di Cinecittà di Roma, in una location dove si è respirato grande cinema. Il Premio ed omaggio diretto ed organizzato da Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi, è la celebrazione da parte del cinema italiano per la grande attrice italiana, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale ed internazionale, culminata con l’Oscar vinto oltre sessantasei anni fa per l'interpretazione di Serafina Delle Rose nel film "The Rose Tattoo" (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann. Il Premio condotto dal giornalista Stefano Buttafuoco, con il patrocinio della Regione Lazio e SIAE, Centro Sperimentale di Cinematografia, Visioni&Illusioni, con il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight. Un premio che viene assegnato agli artisti e personaggi del cinema, musica, tv, giornalismo, teatro, maestranze più autorevoli e nuovi talenti.PREMIO ATTRICI LAURA CHIATTI, ANTONIA LISKOVA, JUN ICHIKAWA, CHIARA FRANCINI e per il Film Addio al Nubilato regia di FRANCESCO APOLLONI (Premio Speciale)PREMIO MIGLIOR ATTORE FRANCESCO SCIANNA e per il film Il Filo InvisibileATTORE RIVELAZIONE FRANCESCO GHEGHI per il film “Il filo invisibile” regia di MARCO S. PUCCIONI (Premio Speciale)PREMIO ATTORE INTERNATIONAL FRANCO NERO e per il film HAVANA KYRIE di cui è protagonista e co-produttore, regia di Paolo ConsortiPREMIO ALLA CARRIERA MASSIMO WERTMULLER (teatro, cinema, tv)PREMIO MUSICA RIVELAZIONE DELL’ANNO LEO GASSMANNPREMIO AL DOCUMENTARIO “LUIGI PROIETTI DETTO GIGI” premio al regista EDOARDO LEO, premio al co-sceneggiatore MARCO BONINI, premio colonna sonora JONIS BASCIRPREMIO FILM RIVELAZIONE REBOOT ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO! PREMIO ai registi NICCOLÒ CELAIA E ANTONIO USBERGO aka YOUNUTS!PREMIO CONDUTTRICE E GIORNALISTA TV ELEONORA DANIELE e per la trasmissione STORIE ITALIANEPREMIO SCRITTRICE E GIORNALISTA QUOTIDIANO LUCILLA QUAGLIA- MessaggeroPREMIO MAESTRANZE CINEMA MANUELA PASQUALETTIPREMIO GIORNALISTA ED INVIATA TV TGR Lazio ANTONELLA PALLANTE