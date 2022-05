DEAD BRIDE - Anteprima internazionale a Pisa

17/05/2022, 13:56

È confermata la data di uscita italiana del film internazionale “” per il 19 maggio prossimo, il nuovo horror del regista Francesco Picone coprodotto dall’imprenditore Giancarlo Freggia.“Dead Bride”, lungometraggio di genere horror/thriller, girato interamente in Toscana in lingua inglese, con un cast internazionale, è stato realizzato da Francesco Picone, talentuoso regista di Pisa e Giancarlo Freggia, presidente di PaimBiolabor e direttore generale delle Officine Garibaldi, anche con il sostegno della Fondazione Pisa. “Sono emozionato di questo esordio da coproduttore – dice Freggia - credo da sempre nei giovani talenti e Francesco è uno di questi. Con lui condivido la passione per l’arte, infatti dopo aver visto il suo pitch trailer ho deciso di investire nella sua arte e ci siamo lanciati in questa, per me, nuova avventura. Sono soddisfatto e convinto del prodotto che abbiamo creato”. Una pellicola che offre ottime performance recitative, scene spaventose e un aspetto visivo eccezionale, che vede una giovane coppia di genitori formata da Alyson e Richard trasferirsi nella casa ereditata dal padre biologico di lei. Alyson era stata data in adozione a soli nove anni a causa della pazzia della madre, incapace di far fronte alla bambina stessa. Nella casa d’infanzia Alyson dovrà crescere il suo piccolo bambino tormentata da ricordi, presenze insolite e segreti oscuri legati indissolubilmente al passato della sua famiglia. “Ringrazio Freggia – dichiara Picone - per aver creduto nella mia complessa ghost story, scritta anni fa, a cui ho potuto rimettere mano durante il primo lockdown. Abbiamo girato la pellicola in tre settimane consecutive, con tutte le precauzioni anti covid visto il momento particolare. Una scommessa già vinta, dato che prossimamente il film verrà distribuito e proiettato in importanti festival internazionali, come il Fantafestival di Roma, L’Apulia Horror Film Festival e L’Amicorti Film Festival.”I coproduttori hanno deciso di omaggiare la loro Regione scegliendo proprio una città toscana per questa anteprima fissata. La proiezione, alla presenza del regista e del cast, sarà introdotta dal giornalista Giacomo Lucarini. Per l’occasione l’ingresso allo spettacolo sarà libero, fino ad esaurimento posti, per consentire la partecipazione ai concittadini e agli appassionati cinefili.