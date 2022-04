EAGLE PICTURES - Le novità in home video di maggio 2022

21/04/2022, 13:19

Avventure mozzafiato, grandi emozioni e i film degli Oscar® tra le uscite Home Video targate Eagle Pictures di maggio 2022. Si comincia il 5 maggio con "IL LUPO E IL LEONE" di Gilles de Maistre, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Già alla regia dell’emozionante film campione d’incassi "Mia e il leone bianco", Gilles de Maistre torna a dirigere una straordinaria avventura per tutta la famiglia: ancora una volta la produzione ha filmato la crescita dei cuccioli di lupo e di leone dai loro primi momenti fino alla giovinezza, per un arco di 15 mesi. Nel cast anche il candidato Oscar® Graham Greene, famoso per il suo ruolo in Balla coi Lupi e I Segreti di Wind River. Al centro della vicenda Alma, giovane ventenne e talentuosa pianista originaria del Canada che torna a vivere tra i boschi dell’isola in cui ha trascorso l’infanzia. Sulla sua strada incontra casualmente due piccole creature: un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone, ribattezzati da Alma con i nomi “Mozart” e “Dreamer”, un trio dal legame indissolubile che neanche il destino riuscirà a separare; gli animali vengono scoperti, il leone viene catturato e mandato in un circo itinerante, il lupo in un centro di ricerca sugli animali. È l’inizio di una straordinaria avventura con protagonisti due cuccioli alla ricerca della loro amata sorellina.Sempre dal 5 maggio in uscita “COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD 2 - LA MOGLIE DEL SICARIO” di Patrick Hughes edito in DVD, Blu-ray e 4K. Protagoniste le star Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e l’iconica Salma Hayek in un nuovo ed esilarante capitolo sempre più ricco di azione. La guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) e la sua bella moglie Sonia (Salma Hayek) lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell’FBI (Frank Grillo) intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale (Antonio Banderas).Il 13 maggio sarà la volta dell’attesissimo “UNCHARTED” di Ruben Fleischer, avventuroso adattamento dell’omonima saga videoludica targata PlayStation Productions. Il film sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (contenente sia il formato Blu-ray che 4K) e una Steelbook da collezione sempre con all’interno il doppio disco Blu-ray + 4K. Nelle edizioni Blu-ray e 4k sono inclusi tantissimi contenuti extra, per un totale di 45 minuti, con featurette dedicate al cast e al backstage, oltre a scene eliminate ed estese, mentre tutte le edizioni conterranno imperdibili gadget da collezionare ispirati al film: nel formato DVD e Blu-ray è presente un bloc-notes, nell’edizione Combo sono inclusi un portadocumenti e un segnalibro, e sia l’edizione 4K che 4K Steelbook conterranno un block notes e un segnalibro. Dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sveste i panni dell’uomo ragno per una nuova avventura in puro stile Indiana Jones, insieme a Mark Wahlberg, Sophia Ali e Antonio Banderas. Una origin story metà tra avventura, videogame e coming-of-age, diretta dal regista di Zombieland e Venom. Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all'impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.Dal 25 maggio sempre grazie a Eagle Pictures sarà disponibile CODA - I SEGNI DEL CUORE di Sian Heder, in una nuovissima riedizione nei formati DVD, Blu-ray e 4K (con doppio disco 4K + Blu-ray), tutti contendenti 30 minuti di contenuti extra, tra cui interviste al cast e alla regista. All’interno dei prodotti anche un esclusivo booklet da 36 pagine: il manuale della lingua dei segni. Commovente e pluripremiata storia di formazione liberamente ispirata al successo francese "La famiglia Bélier", il film è stato insignito quest’anno di tre Oscar per Miglior Film, Miglior Attore non protagonista e Miglior sceneggiatura non originale, ottenendo anche due nomination ai Golden Globes, quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021 e aggiudicandosi ben il 96% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes. Ruby Rossi (interpretata da Emilia Jones, star della serie Netflix “Lock & Key”) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur, che grazie a questo ruolo ha vinto il Premio Oscar® 2022 come Miglior Attore non protagonista) e mamma Jackie (Marlee Matlin, Premio Oscar® come miglior attrice protagonista nel film “Figli di un dio minore”), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse, ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi per l’audizione in una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia oppure inseguire i propri sogni.Ancora dal 25 maggio disponibile con Eagle Pictures “CYRANO” dell’acclamato regista Joe Wright, edito nei formati DVD e Blu-ray. Nei panni del poeta spadaccino reso famoso dal drammaturgo Edmond Rostand l’attore Peter Dinklage, celebre per il ruolo di Tyrion Lannister nella serie “Il trono di spade”, qui protagonista di un musical pieno di romanticismo a metà tra “Shakespeare in Love” e “Moulin Rouge”, candidato al Premio Oscar® per i Migliori Costumi. Dietro la macchina da presa il regista di "Orgoglio e pregiudizio”, "Espiazione", “Anna Karenina" e "L’ora più buia", che trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più famosi e travolgenti triangoli amorosi di sempre. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennett), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)