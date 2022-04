CANNES 2022 - Al Marche' du Film il seminario dei produttori sino-europei Bridging the Dragon

19/04/2022, 14:54

Dallo scoppio della pandemia, il mercato cinematografico cinese ha continuato a svilupparsi, ma in una direzione generale di indipendenza e isolamento. La pandemia, le limitazioni ai viaggi e le tensioni geopolitiche stanno scollegando sempre più il paese dal resto del mondo e, di conseguenza, le coproduzioni, le vendite e gli investimenti stranieri sono attualmente al loro minimo storico. Non è quindi sorprendente vedere da più parti in Europa un nuovo e crescente scetticismo sulla possibile collaborazione con la Cina nel settore dell'audiovisivo.Tuttavia, con oltre 80.000 sale - il doppio che negli Stati Uniti - un enorme panorama televisivo e di streaming, e una crescente domanda di contenuti, questo mercato è ancora strategicamente cruciale ed è importante per i professionisti internazionali essere aggiornati su di esso nella prospettiva di una riapertura del mondo post pandemia.Per questo motivo, l'associazione di produttori sino-europei Bridging the Dragon - insieme al Marché du Film - rimodellerà il suo tradizionale evento sino-internazionale sotto forma di un seminario di case studies. L'obiettivo è quello di presentare ai partecipanti esperienze di successo in diversi settori dell'industria per analizzare in dettaglio le caratteristiche attuali e le opportunità della collaborazione con la Cina.I relatori invitati dall'Europa e dalla Cina copriranno quattro aree di attività: coproduzione, vendita di contenuti europei in Cina, distribuzione di contenuti cinesi in Europa e produzione esecutiva.Dopo ogni presentazione, si aprirà un'ampia sessione di Q&A durante la quale i partecipanti potranno presentare e rivolgere domande specifiche sui loro progetti. L'evento si svolgerà in presenza venerdì 20 maggio dalle 9:30 alle 11:30 (CET Time) al Marina Stage. Gli esperti cinesi saranno in collegamento dalla Cina.I professionisti del cinema con un comprovato interesse nella collaborazione sino-internazionale sono i benvenuti. Questo incontro di riflessione è aperto a tutti i partecipanti con un badge Marché du Film in loco o online. A causa dello spazio limitato nella sede, sarà possibile iscriversi all’evento fino a domenica 1° maggio