CATHERINE SPAAK - Si è spenta a 77 anni l'attrice e conduttrice

18/04/2022, 13:20

Antonio Capellupo



Si spenta a 77 anni, a causa di un'emorragia cerebrale, l'attrice, conduttrice televisiva e cantanteDa "L'armata Brancaleone" di Mario Monicelli a "Il sorpasso" di Dino Risi, passando per "Made in Italy" di Nanni Loy, "Il gatto a nove code" di Dario Argento e "Febbre da cavallo" di Steno, a partire dai primi anni '60 interpret per il cinema oltre sessanta film, attraversando vari generi.E poi tanti lavori per il piccolo schermo, come attrice a partire da "La vedova allegra" di Antonello Falqui, e come autrice e conduttrice per programmi di culto come Forum e Harem.Numerose le parole di cordoglio di colleghi e personalit del mondo della cultura, fra cui il ministro Dario Franceschini che ha scritto "se ne va un'artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l'ha accolta e amata".