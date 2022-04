LETIZIA BATTAGLIA - La fotografa si è spenta ad 87 anni

14/04/2022, 11:57

Antonio Capellupo



La Fotografia e la Cultura tutta perdono oggi una delle espressioni pi alte. Si spenta all'et di 87 anni, dopo una lunga malattia,, fotografa palermitana che raccont attraverso il suo obiettivo le stragi di mafia.Fu la prima, il 6 gennaio 1980, ad accorrere sul luogo dove venne ucciso Piersanti Mattarella, e i suoi scatti per il giornale LOra hanno poi fatto il giro del mondo, facendole vincere numerosi premi del mondo della fotografia.Anche il cinema ha raccontato la sua storia e l'ha vista protagonista in opere italiane ed internazionali, dai lavori con l'amico Franco Maresco come "La mia Battaglia" e "La mafia non pi quella di una volta" e il documentario "In un altro paese" di Marco Turco fino a "Palermo Shooting" di Wim Wenders e il biopic "Shooting the Mafia" di Kim Longinotto.Fondatrice del Centro di Documentazione Giuseppe Impastato, per tutta la vita fu impegnata nella divulgazione della cultura dell'antimafia, attraverso innumerevoli incontri anche con i pi giovani.