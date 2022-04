VISIONI SARDE A ROMA - Vince "Un Piano Perfetto" di Roberto Achenza

08/04/2022, 21:09

Lo scorso 6 aprile 2022 nella stupenda cornice della Casa del Cinema di Roma, allinterno di Villa Borghese, ha avuto luogo la tanto attesa proiezione romana di VLa serata organizzata in maniera impeccabile dal Presidente del Circolo Sardo IL GREMIO Antonio Maria Masia, coadiuvato dalla preziosa collaborazione di Franca Farina, ha visto la presenza di numerosi ospiti e personalit del mondo del cinema.Ha portato il proprio saluto, direttrice dial cui interno collocata. Nevina Satta e Giorgio Ariu rispettivamente direttrice e consigliere di amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commmission, hanno sottolineato l importanza raggiunta da, proiettata nel 2021 in oltre 120 istituti di Cultura e Circoli Sardi nel mondo, che attraverso i cortometraggi potr essere un volano per la conoscenza e la valorizzazione del Cinema Sardo nella sua interezza.Particolarmente applaudito l intervento del critico cinematografico Raffaele Rivieccio che ha avuto parole lusinghiere per ognuno degli otto cortometraggi finalisti ha detto che:Applauditissimi dal pubblico i registi presenti : Alice Murgia regista di "", Paola Cireddu con il coprotagonista del suo film "" Alessio Arrais, Carlo Licheri regista de" e Luca Melis produttore de "".Alla fine della rassegna il pubblico presente stato chiamato ad esprimere la sua preferenza per determinare il vincitore delche quest anno stato assegnato ad "" di Roberto Achenza. Del film Rivieccio ha sottolineato quanto il film di Achenza rappresenti un omaggio al grande cinema italiano, soprattutto alla Commedia allItaliana immersa in contesti poveri e neorealisti come ad esempio I soliti Ignoti di Mario Monicelli. Nel film di Achenza poveri diavoli sono solo due ma anche in questo caso il finale ripiego consolatorio rappresentato dal cibo.