SEGNATI DA DIO: ANNA CATERINA EMMERICK - Il 7 aprile in seconda serata su TV2000

03/04/2022, 10:38

Il 7 aprile 2022, in seconda serata su TV2000, andr in onda l'ultima puntata della docuserie "", diretta dal regista Luca Trovellesi Cesana, dedicata a Beata Anna Caterina Emmerick.Sin dalle origini, la storia del Cristianesimo costellata da straordinarie esperienze di persone scelte da Dio per mostrare allumanit il suo progetto. Donne e uomini che si dedicano completamente al servizio verso gli altri, accettando coraggiosamente anche quelle facolt sovrannaturali che cambieranno per sempre il corso delle loro esistenze. Si indaga sulla vita di questi incredibili personaggi da nuove prospettive, scoprendo particolari inediti e di profonda attualit. Storici e archeologi si alterneranno a sacerdoti e mistici, accompagnando il telespettatore in un viaggio dove scienza e religione si fondono nella realt del Mistero.