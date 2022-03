30/03/2022, 15:42

Un attore di teatro che negli ultimi anni è diventato tra i più richiesti e apprezzati del cinema italiano. Una debuttante assoluta dal passato complicato che al suo primo film rivela uno straordinario talento.ritireranno stasera al Teatro Petruzzelli rispettivamente ile il. Entrambi per lo stesso film, "" di Francesco Costabile, già presentato alla Berlinale di quest'anno e proiettato stamattina sempre al Petruzzelli, prima dell'incontro con i due attori.Al termine della proiezione, il direttore del Bif&st Felice Laudadio è brevemente intervenuto per segnalare come altre due giovani attrici allora poco conosciute, come Miriam Leone e Benedetta Porcaroli, siano state ospiti del Festival barese per poi avviarsi entrambe a un’importante carriera. "".Si è quindi entrati subito nel vivo dell'incontro moderato da Maurizio De Rienzo che ha domandato ai due interpreti come siano arrivati ai rispettivi ruoli. "" - ricorda" - “".Decisamente più particolare l'approdo dial film, per il quale l'attrice non ha potuto non rievocare il suo passato: "”." - ha commentato Ferracane, elogiando il lavoro dell'attrice - ""." è tratto dal libro "" dell'attuale direttore dell'Espresso, Lirio Abbate. Il personaggio interpretato dalla Siciliano è quello di una giovane donna che si ribella al contesto in cui è nata, dominato dalla malavita." - ha ammesso l'attrice - ""." - ha ammesso invece Ferracane - "".L'attore siciliano è stato anche protagonista di "" di Paolo Taviani, proiettato proprio ieri mattina al Petruzzelli. "".Sul suo futuro,non ha dubbi: "".