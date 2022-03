DIO E' IN PAUSA PRANZO - Ridere del Covid

29/03/2022, 10:21

Carlo Griseri



Si pu ridere della pandemia e del Covid-19? S, se lo si fa con tanta autoironia, con la voglia soprattutto di scherzare sulle manie di alcuni, sulle esagerazioni di altri, su un certo eccessivo allarmismo che stato anche favorito da una comunicazione prevalente poco chiara e poco utile.un piccolo film (come budget), che prova con simpatia tutta toscana ad affrontare la questione per sdrammatizzare un po' la pandemia che ci ha travolti. Girato tra il 3 maggio e il 27 maggio 2021, racconta di Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che, per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi in una piccola stanza della loro abitazione, cercando di evitare il pi possibile ogni contatto con loro e col mondo esterno.Crede a ogni teoria complottista che sente in rete, dalla paura che il contagio trasformi in zombie al timore di avvicinarsi a chiunque, anche se muniti di una maschera antigas e di una maschera da sub per proteggere gli occhi. In zona rossa i limiti non aiutano, ma affidarsi a santoni e predicatori del web (e qui se ne vede un campionario ampio e giustamente vilipeso) non aiuta.", esasperando i toni e i temi, scherza su di noi, su alcune paure che (quasi) tutti e tutte abbiamo provato almeno per qualche attimo, travolti come stiamo stati da un evento che non sapevamo come affrontare. Riderci su non pu far male, no?