ABELE - In produzione il documentario di Fabian Volti

26/03/2022, 17:18

Un viaggio alla ricerca delle tracce di un pastoralismo ancestrale, resistente alla modernità e che conserva da generazioni le pratiche antiche di popoli e comunità che sopravvivono dall’allevamento di greggi di pecore e capre. Chi è “”?E’ il titolo dell’ultimo documentario del regista sassarese, ma anche un’esplorazione che ha percorso per anni l’isola in cerca di quello che è “il pastore di greggi” e nel soggetto del film è rappresentato da ritratti di uomini ai margini delle società: ai bordi di basi militari del Sud Sardegna, tra le grotte del Supramonte, o nelle gole desertiche del Wadi di Betlemme.Prodotto con il contributo della Regione Sardegna (Bando persone fisiche) “Abele” è sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission con il Fondo Location Scouting, la coproduzione di Roda Film, la collaborazione dell’associazione Ponti Non Muri e della Società Umanitaria - Cineteca Sarda per i filmati d'archivio di Fiorenzo Serra.Il progetto cinematografico è un documentario creativo che ha cercato l’incontro con i pastori partendo da due luoghi geografici lontani, ma ugualmente centrali nella storia del pastoralismo del Mediterraneo: la Sardegna e la Palestina. L’Abele che ricerca il film non è una figura mitologica o dogmatica: è il pastore, un testimone resiliente nello sguardo antropologico e politico del regista verso gli avanzi di società, verso quelle comunità quasi invisibili perché ai confini periurbani di città, paesi, territori, isolate come per custodire ancora un “mondo perduto”, che il regista filma con la stessa urgenza di rappresentare la dimensione umana e del paesaggio socio-antropologico del pastoralismo del presente, settant'anni dopo Vittorio De Seta.” ha avuto le sue ultime riprese in Palestina, nei deserti rocciosi di Gerico e Betlemme in cui vivono in area C (sottoposta al controllo israeliano) tribù di pastori beduini che ancora praticano un attività agropastorale di sussistenza, in parte nomade ma sempre più stanziale, che viene tramandata di generazione in generazione.Grazie al supporto logistico, organizzativo e all’esperienza decennale dell’associazione Ponti Non Muri di Sassari, dopo lunghi mesi di preparazione, lo scorso febbraio una piccola troupe composta dal regista insieme al direttore della fotografia Luigi Bosio e all’aiuto regia Stefania Muresu, ha raggiunto la Palestina e per tre settimane si sono svolte le riprese documentarie all’interno delle comunità beduine, girate sia in digitale che in pellicola 16mm.Un viaggio in cui grazie all’accoglienza e all’ospitalità di famiglie locali è stato possibile conoscere e filmare alcuni dei più suggestivi e resistenti villaggi di beduini palestinesi, e raccogliere interviste e testimonianze, registrando le molteplici e contrastanti prospettive della società pastorale palestinese." - racconta il regista- "".Il film, attualmente in produzione e che uscirà alla fine del 2022, è un progetto che nasce con un basso budget come spesso i documentari d’autore, ma che coinvolge nel cast collaborazioni e maestranze sarde: il soggetto e la regia diche ha curato la direzione della fotografia con la collaborazione di Roberto Achenza per le riprese in Sardegna e di Luigi Bosio in Palestina, l’aiuto regia e montaggio Stefania Muresu, le musiche originali di Federico Fenu, il montaggio sonoro di Carlo Doneddu, il supporto della location manager Claudia Sedda in Supramonte, insieme a Lavinia Rosa, Natali Shaheen, Fadwa Kharabsheh che hanno curato l’organizzazione del viaggio in Palestina.