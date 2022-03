VISIONI SARDE NEL MONDO - Il cinema della Sardegna arriva in Venezuela

26/03/2022, 14:11

La Sardegna in Venezuela. Accadrà a Maracay (Aragua) il 29 aprile 2022. La Società Dante Alighieri, la Casa de Italia de Maracay, il Vice Consolato Onorario d'Italia, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana proporranno uno sguardo sul nuovo cinema sardo presentando con i loro massimi dirigenti i cortometraggi di Visioni Sarde.Raccontare la Sardegna all'estero attraverso il cinema è, quindi, un’operazione riuscita della Fondazione Sardegna Film Commission che con molta convizione ha sostenuto la rassegna nata nel 2014 per rappresentare la pluralità storica, geografica e culturale dell'isola. Il cinema è del resto uno dei più potenti strumenti di cultura, creatività e conoscenza.A Maracay, importante città, capitale dello Stato Aragua nella regione centrale del Venezuela, sono molto attive la Società Dante Alighieri e la 'Casa d'Italia'. La Dante costituisce un prezioso punto di riferimento per la diffusione della lingua e della cultura italiana in Venezuela.'Casa Italia' è una associazione culturale e sociale senza fini di lucro che da 57 anni divulga meritoriamente la cultura e la lingua italiana. Al suo interno dà vita a diverse attività: dal settore cultuale, a quello sportivo e ricreativo fornendo servizi e benefici ai propri soci e lavoratori.Visioni sarde sarà proiettata venerdì 29 aprile alle ore 17.00 presso il Cinema Teatro CIM.I film sono sottotitolati in inglese.Aprirà la serata Evelyn Ranauro-Borges, Direttrice della Cultura della Casa de Italia di Maracay, con l'introduzione de "IL PASQUINO" del collettivo Mira Videoart, fondato da Alessandra Atzori e Milena Tipaldo. La voce narrante, facendo il verso ai cronisti dell’istituto Luce, recita un’ironica filastrocca per ricordare Enrico Gianeri, Tarquino Sini e Giovanni Manca che in tempi diversi assunsero la direzione della storica rivista satirica.Nicola Simonelli D'Attellis, presidente della Casa d'Italia, presenterà invece "UN PIANO PERFETTO" di Roberto Achenza. La storia di due amici squattrinati e senza speranze che, pur di dare una scossa alla loro vita, si improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar.Ana María Michelangelo, vice Console d'Italia in Aragua ha assunto il compito d'introdurre "L'UOMO DEL MERCATO" di Paola Cireddu. La storia di un personaggio che vive ai margini della società, in un quartiere popolare di CagliariPier Luigi Michelangelo, presidente della Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, proporrà "L'ULTIMA HABANERA" di Carlo Licheri. Le vicende sentimentali di un annunciatore e un'attrice radiofonica creano scompiglio durante la diretta radiofonica, quando arriva improvvisamente la notizia della fine del conflitto mondialeLe professoresse di origini sarde Yannina Ballette e Diana Secchi de Randazzo parleranno di "MARINA, MARINA!" di Sergio Scavio. Il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe.Mariano Palazzo, presidente della Società Dante Alighieri di Maracay si è riservato la presentazione di "MARGHERITA" di Alice Murgia. Il racconto di formazione sessuale di una ragazza di sedici anniIl Comité Juvenil de la Casa de Italia de Maracay proporrà "DI NOTTE C'ERANO LE STELLE" di Naked Panda. Il primo episodio della webserie antologica “The Shifters, la Terza Missione” ambientato in un futuro lontano, in cui la Terra è profondamente inquinata ed il cielo perennemente annebbiato.Le parole di chiusura saranno, infine, affidate a Evelyn Ranauro Borges, responsabile del Presidio Letterario de la SDA Mcay per presentare "IL VOLO DI AQUILINO" di Davide Melis. L'incontro tra Aquilino Cannas, uno dei poeti più noti e amati di Cagliari, e un fenicottero giunto sulla sua terrazza.Visioni Sarde è una rassegna cinematografica itinerante realizzata dalla Cineteca di Bologna grazie al sostegno della Fondazioe Sardegna Film Commission della Regione Autonoma che si avvale del lavoro volontario dei soci dell'Assciazione "Visioni di Icnhussa".