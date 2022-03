RITRATTI DI CINEMA - Al Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari

25/03/2022, 11:38

Dopo l’anteprima alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e le tappe di Parma e Roma,arriva a Bari, dal 29 marzo al 28 aprile al Museo Archeologico di Santa Scolastica.In mostra gli scatti di un’inedita Antonietta De Lillo, allora giovane foto reporter, realizzati alla Mostra di Venezia nel biennio 1981/82, che vedono ritratti Robert Altman, Bernardo Bertolucci, Liliana Cavani, Primo Levi, Jeanne Moreau, Italo Calvino, Harrison Ford, Akira Kurosawa, Mario Monicelli, un giovanissimo Nanni Moretti, Leone d’argento con il suo Sogni d’oro, i due Leoni d’oro al nuovo cinema tedesco, Margarethe von Trotta e Wim Wenders, e molti altri tra i protagonisti più iconici che hanno frequentato il Lido nelle edizioni dirette da Carlo Lizzani.All'epoca era possibile fotografare i protagonisti del festival nel loro quotidiano, in luoghi anche intimi. - racconta l’autrice - Oggi, invece, queste fotografie non sarebbero possibili, poiché sia noi registi che gli attori veniamo sempre fotografati davanti a pannelli pieni di sponsor o su red carpet tutti uguali tra loro. E questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che siamo diventati come una sorta di film che ha perso il contatto con l'altro, col proprio pubblico.Gli scatti di Antonietta De Lillo, in parte a colori e in parte in bianco e nero, sono in bilico tra l’immediatezza di un’istantanea e il ritratto posato, già lasciando intravedere la cifra stilistica di una regista che negli anni a venire sarà più volte selezionata con i suoi film alla Mostra di Venezia.A inaugurare la mostra il 29 marzo alle ore 18.30 alla presenza dell’autrice delle fotografie, Antonietta De Lillo, sarà il Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e critico cinematografico Oscar Iarussi. Saranno presenti il Sindaco di Bari Antonio Decaro, Francesca Pietroforte Consigliere delegato alla Cultura ICO Biblioteca Musei, Francesco Lombardo Dirigente Beni Culturali e ICO e Roberta Giuliani del Museo Archeologico di Santa Scolastica.Quarant'anni fa a Venezia, stesso Lido e altri lidi. L'energia del cinema, la sua perenne giovinezza, lo stupore e il nitore delle foto di Antonietta De Lillo. - dichiara Oscar Iarussi - Scatti come visioni future di una regista con il Sud nel cuore: giusto che siano in mostra a Bari.Ad accompagnare la mostra anche un volume fotografico pubblicato dalla casa editrice napoletana Dante & Descartes di Raimondo Di Maio, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che raccoglie gli interventi di Adriano Aprà, Adriano Donaggio, Roberto Escobar, Giorgio Gosetti, Enrico Magrelli, Marcello Mencarini, Paolo Mereghetti, Giovanni Spagnoletti, Enzo Ungari, Cecilia Valmarana e Wanda Zanirato, con prefazione di Andrea Purgatori, Marta Donzelli, Titta Fiore, Roberto Cicutto e una conversazione con l’autrice delle fotografie Antonietta De Lillo a cura di Laura Delli Colli.La mostra a Bari è realizzata dal Museo Archeologico di Santa Scolastica della Città Metropolitana di Bari nell’ambito del calendario di iniziative “Fuoribif&st”.RITRATTI DI CINEMA - Antonietta De Lillo fotografa la Mostra è realizzata da marechiarofilm e Solares Fondazione delle Arti, con il supporto delle Giornate degli Autori, della Film Commission Regione Campania e della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.